業界最安水準の手数料で導入可能　電子マネー・ポイント株主優待サービス「デジタル優待倶楽部」

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）は2026年3月（予定）より、企業価値向上を目指した成長企業向けに電子マネー・ポイント株主優待サービス「デジタル優待倶楽部」を業界最安水準の手数料で提供開始いたします。

「デジタル優待倶楽部」は「プレミアム優待倶楽部」のノウハウを継承した姉妹ブランドです。リソースが限られる成長企業でも導入できるよう、費用は行使されたポイント費用と一律の手数料のみで運用可能なサービスとなります。

また、近年需要が高まるAmazonギフトカードやPayPayマネーライト等の「電子マネー・ポイント優待」を充実させたポイント交換ラインナップと、スマートフォンに最適化されたUI/UXにより、投資家の利便性が高い株主優待を実現し、導入企業様の企業価値最大化を支援いたします。

■ サービスリリースの背景

当社はこれまで、株主専用の特設サイトで株主優待ポイントを高級グルメや電化製品等の商品と交換できる「プレミアム優待倶楽部」を通じて、企業と株主の対話促進（エンゲージメント向上）を支援してまいりました。

一方で、NISA拡充による若年層を中心とした株主層の変化や個人投資家の拡大を受け、経済的でより自由度の高い株主優待制度が求められています。

そこで当社は、若年層の個人投資家に人気の高い「電子マネー・ポイント優待」を主軸とし、業界最安水準の手数料を実現した「デジタル優待倶楽部」を販売開始（2026年3月予定）いたします。

■ 先行サービス案内

本サービスは2026年3月より正式販売・提供を開始いたします。

2026年3月の販売開始に先駆け、導入をご検討の企業様向けに、具体的な料金プランや電子マネー・ポイント優待一覧、コストシミュレーション例をご案内しております。

「他社販促ギフトサービスとの比較」も可能です。

株主優待制度の新設や変更をご検討されている企業様はぜひ、お問い合わせください。

＜先行ご案内内容＞

● 「デジタル優待倶楽部」サービス詳細（機能など）

● 対応電子マネー・ポイント優待一覧

● 料金プラン

● コストシミュレーション

先行サービス案内はこちら：

https://biz.premium-yutaiclub.jp/download/9(https://biz.premium-yutaiclub.jp/download/9)

当社は今後も、日本国内におけるIR・SR専業企業として、株主ファーストの株主優待サービスの提供、企業と株主の相互コミュニケーションの促進を通じ、上場企業の企業価値最大化と、株主・投資家の利便性向上に貢献してまいります。

※本サービスは株式会社ウィルズによる提供です。

本サービスについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

「nanaco(ナナコ)」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

本サービスについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。

「EdyギフトID」は、楽天Edy株式会社との発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

「Ponta」は、株式会社ロイヤリティ マーケティングの登録商標です。

「Pontaポイント コード」は、株式会社ロイヤリティ マーケティングとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行するサービスです。

PayPayマネーライトが付与されます。出金はできません。

「WAON POINT」は、イオン株式会社の登録商標です。

「WAON POINT eギフト」は、イオンマーケティング株式会社が発行許諾するサービスであり、株式会社NTTカードソリューションは、その許諾に基づきサービスを提供しています。

「Vポイント」は、三井住友カード株式会社およびCCCMKホールディングス株式会社の登録商標です。

「ポイント＠ギフト」は、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

本サービスに関するお問い合わせは株式会社ウィルズ（03-6435-8151）までお願いいたします。

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社以上の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたIRマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://biz.premium-yutaiclub.jp/）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/ ）