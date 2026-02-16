¥í¥Ù¥³¡¢´Ä¶¾Ê¡ÖESG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç½é¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ
2026Ç¯2·î16Æü¡¡Åìµþ¡§¡¡¥í¥Ù¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè7²ó¡ÖESG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ²ÈÉôÌç¡Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÉôÌç¡Ë ¶â¾Þ¡Ê´Ä¶Âç¿Ã¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Âè1²ó¤ÈÂè5～6²ó¤Î¶ä¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè2～4²ó¤Ç¤ÏÆ¼¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²ÈÉôÌç¤ÇÍ£°ì¡¢ËÜ¥¢¥ïー¥ÉÁÏÀß°ÊÍè7Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÅê»ñ¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤¬¡¢½é¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÅê»ñ²È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â¾¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¡¦É½¾´¤·¡¢ESG¶âÍ»¤ÎÉáµÚ¡¦³ÈÂç¤È¤½¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤¢¤ëÀÕÇ¤Åê»ñ²È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤È²¤½£¤ÎÅê»ñ²È¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÃ´¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»Ô¾ì¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¤Î´ÑÅÀ¤òÅý¹ç¤·¤¿É¾²Á¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤ÆËÜ³Ê±¿ÍÑ¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÉÔÃÇ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿·¤¿¤Ê´ÑÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ÈÂÖ¤òÌä¤ï¤ºÂ¾µ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»²¹Í¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¶â¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ù¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¸Å¾±¹ÀÏ¯¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¶â¾Þ¤È¤¤¤¦ÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤¢¤ëÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÃÏÀ¯³ØÅª¾ðÀª¤ÎÃæ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎºÆÄ´À°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥Ù¥³¤Ï°ú¤Â³¤¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤ò°Ý»ý¤·¡¢²Ê³ØÅª»ö¼Â¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢³ÆÃÏ°è¤äÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°Û¤Ê¤ëÂ®ÅÙ¤Ç°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆ»¶Ú¤òÃå¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢¨Âè7²óESG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ(https://www.env.go.jp/press/press_02902.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥Ù¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥Ù¥³¤Ï¡¢1929Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Àì¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ë15µòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1995Ç¯¤è¤ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÅê»ñ¤òÀ¤³¦Åª¤Ë¥êー¥É¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥¯¥ª¥ó¥ÄÊ¬Ìî¤Î¥ê¥µー¥Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÈÏ¤Ë¤ï¤¿¤ë»ñ»º¥¯¥é¥¹¤òÌÖÍå¤·¤¿¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡¢¥í¥Ù¥³Ã±ÂÎ¤Î¸ÜµÒ»ñ»ºÁí³Û¤Ï2,460²¯¥æー¥í¡ÊÌó41.7Ãû±ß*¡Ë¤Ç¤¹¡£¥í¥Ù¥³¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥èー¥í¥Ã¥ÑN.V.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥í¥Ù¥³¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡§www.robeco.com
¥í¥Ù¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥í¥Ù¥³¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¡¢2013Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¡£
*¡¡1¥æー¥í=169.557±ß¤Ç´¹»»
