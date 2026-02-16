【プレゼント付き】2026年テキスト・問題・動画が完全無料の宅建合格アプリ「宅スマ」がオンライン無料講義を開催!!
株式会社夢来備人
●会社概要
【講義日程】
2026年3月2日(月) 19：00～20：30 (90分を予定しております。)
【講義内容】
・宅建試験の概要 (試験日程・受験資格・難易度など)
・講義 権利関係「配偶者居住権」
・質疑応答
【参加条件】
無料アプリ「宅スマ」(https://takusuma.com/lp/)の会員登録をするだけ!! ※完全無料です。
登録頂いたメールアドレスと、宅スマアプリ内のお知らせにて無料講義URLをお送りいたします。
ぜひそちらからアクセスしてください。
宅スマの登録はこちら(https://takusuma.com/lp/)から
今回、無料講義に参加頂いた方には、試験で大活躍間違いなしの「三大書面暗記シート」をプレゼント致します！！ ※画像はサンプルです。PDFデータで配信予定ですので、コンビニなどでプリントアウトしてお使いください。
宅スマ(https://takusuma.com/lp/)は、2026年完全無料の宅建試験合格アプリです。スキマ時間で無理なく合格をコンセプトに初学者や法律初心者でも分かりやすい「テキスト」「動画」を掲載しております。この機会にぜひ会員登録頂き、無料講義にご参加ください！
●会社概要
会社名：株式会社 夢来備人
所在地：東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル12階
代表者：市原 岳洋