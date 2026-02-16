ＰＧＭ初の所属契約　ＰＧＭが笠 りつ子選手と所属契約を締結

パシフィックゴルフマネージメント株式会社

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、本日2月16日より笠 りつ子選手と所属契約を締結しました。



笠選手は、2012年よりＰＧＭ初のスポンサーシップ契約プロとして活躍しておりましたが、2026年シーズンより、ＰＧＭ初の所属選手として、ロゴ入りウェア・キャップ・傘・キャディバッグを着用、携行し試合に参戦します。ＰＧＭは、全国で保有・運営するゴルフ場を笠選手の練習拠点として無償提供し、プロゴルファーとしての活動を全面的にサポートしてまいります。





■笠 りつ子選手 コメント今シーズンより、ＰＧＭ様と所属契約を締結させていただくことになりました。これまで長年にわたり変わらぬご支援をいただいてきたことは、私の競技生活を支える大きな力となっています。今シーズンからは「所属選手」という形で、これまで築いてきた関係を次のステージへ進められることが大変嬉しく、そして心強く感じております。世界最大数のゴルフ場を保有する平和グループの一翼を担い、ゴルフ界の発展にも力を注がれているＰＧＭ様の一員としてプレーできることに感謝しながら、所属選手として恥じることのないよう、一戦一戦を大切にし、成長と優勝を目指して全力で挑戦してまいります。また、ＰＧＭ様とのさまざまな活動を通じて、ゴルフの魅力や楽しさをより多くの方にお届けし、ゴルフ界の発展に少しでも貢献できるよう努めてまいります。これからも変わらぬご声援のほど、よろしくお願いいたします。

■プロフィール

ＪＬＰＧＡツアー通算6勝。9歳からゴルフを始め、中学2年生時に「九州ジュニアゴルフ選手権」で優勝。高校1年生時には「九州女子アマゴルフ選手権」にて当時の最年少優勝を果たすなど、ジュニア時代から輝かしい成績を重ね、2006年にプロテストに合格。2010年に初シードを獲得し、2011年には桂ゴルフ倶楽部【ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ】で開催した「ニトリレディスゴルフトーナメント」で悲願のツアー初優勝を果たす。2021年には「ヨネックスレディスゴルフトーナメント」で5年ぶり6度目の復活優勝を飾った。



■応援ページ

https://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/ryu/