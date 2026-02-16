グローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble」に小池美波（元・櫻坂46）の参加が決定！
音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役： 佐藤元）と、グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」の日本事業を手掛ける株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）は、2026年2月16日（月）より「bubble for JAPAN」で小池美波のサービスが開始したことをお知らせいたします。
＜販売開始日＞
2026年2月16日（月）午前10時
＜販売価格＞
◎通常価格
・Web決済：月額600円（税込）
・アプリ決済：月額640円（税込）
◎「Koike Minami Official Fan Club~miimill~」会員割引価格
Web決済価格から10%OFF 月額540円（税込）
＜決済方法＞
・Web決済（クレジットカード決済、キャリア決済）
・アプリ決済（App Store、Google Play）
＜販売サイトURL＞
https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.koike_minami
＜小池美波プロフィール＞
1998年11月14日生まれ 兵庫県西宮市出身 身長158cm B型
2016年4月6日、欅坂46の1stシングル『サイレントマジョリティー』（Sony Records）でCDデビュー。
一期生としてNHK「紅白歌合戦」、TBS「輝く！日本レコード大賞」はじめ各種番組に出演して活躍。
2025年3月20日幕張イベントホールにて開催された『Buddies感謝祭 2025』内で「小池美波 卒業セレモニー」を実施。
同年5月30日に開催されたミートアンドグリートをもって、櫻坂46としての活動を終了。
愛称：みいちゃん
好きな食べ物：オムライス
好きな色：白
好きな音楽：1980年代の邦楽全般、YMO、安全地帯、福山雅治、[Alexandros]
趣味：ゲーム、愛犬と遊ぶこと
オフィシャルサイト
https://miichan.fanpla.jp
Instagram
https://www.instagram.com/miichan_official
＜bubbleの概要＞
bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。
アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。オープンな場での交流が中心のSNSに対して、bubbleは自分専用のトークルームでやり取りが可能です。
これにより、同じ時間を共有しながら会話しているような体験ができるため、アーティストをより身近に感じられます。
国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。
▽主な機能
◎アーティストとのリアルタイムメッセージ
◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）
◎ユーザニックネーム入りのメッセージ
◎ユーザからの返信機能
◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ
◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」
◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」
◎ユーザからの意見を募れる投票機能
◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など
▽bubble for JAPAN参加アーティスト（A-Z）
aespa / あの / BNSI / chun / EXO / 藤田ニコル / 古川優香 / GIRLS′ GENERATION / HAPPY CREATORS / 今村美月 / 井上苑子 / 伊瀬茉莉也 / カマたく / 兼近大樹（EXIT） / KANGIN / KANGTA / かす / 加藤夕夏 / きぬ / LUCAS / 三上悠亜 / MIYAVI / Mrs. GREEN APPLE / NCT / NCT WISH / Novelbright / Red Velvet / RIIZE / 斉藤真木子 / 佐月愛果 / 渋谷すばる / SHINee / SKE48 / SUPER JUNIOR / TVXQ! / WayV (威神V) / 矢吹奈子 / 山崎夢羽 / 吉田朱里 ほか
■株式会社Fanplusについて
会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階
代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元
設 立 ： 2007年3月
事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営
アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営
音楽メディアの企画・運営
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/
■株式会社Dear U plusについて
会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階
代 表 者 ： 代表取締役 山内良
設 立 ： 2023年5月
事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社Dear U plus
法人様専用お問い合わせ窓口URL
https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble
※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。