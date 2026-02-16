SaaS比較サイト「BOXIL」2026年1月度資料請求数ランキング 採用管理システム（ATS）、BIツールなどの注目サービスTOP5を発表

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が運営するSaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」は、2026年1月度の資料請求数ランキング（以下、本ランキング）を2026年2月11日に発表しました。

本ランキングは、2026年1月1日～1月31日の1ヶ月間に「BOXIL」上で行われた資料請求に基づき集計したものです。主要カテゴリについて、資料請求数の多かった上位5サービスを紹介します。

ナレッジマネジメントツール

- Zendesk（株式会社Zendesk）- Qast（any株式会社）- Quip（株式会社セールスフォース・ジャパン）- ELYZA Works（株式会社ＥＬＹＺＡ）- NotePM（株式会社プロジェクト・モード）

ナレッジマネジメントツール 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-knowledge_management/monthly-ranking/

採用管理システム（ATS）

- 採用一括かんりくん（HRクラウド株式会社）- SmartHRタレントマネジメント（株式会社SmartHR）- JobSuite CAREER（株式会社ステラス）- タレントパレット（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）- PERSONA（株式会社アサイン）

採用管理システム（ATS）資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-recruitment/monthly-ranking/

SMS送信サービス

- KDDI Message Cast（Supership株式会社（共同運営：KDDI株式会社））- SMSLINK（株式会社ネクスウェイ）- 絶対リーチ！SMS（AI CROSS株式会社）- Cuenote SMS（ユミルリンク株式会社）- SMS Publisher（エンバーポイント株式会社）

SMS送信サービス 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-sms/monthly-ranking/

BIツール

- Tableau（株式会社セールスフォース・ジャパン（Tableau））- Domo（NDIソリューションズ株式会社）- Power BI（イースト株式会社）- Dr.Sum（ウイングアーク１ｓｔ株式会社）- Acterys - 日本ラッド(販売代理店)（日本ラッド株式会社）

BIツール 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-bi/monthly-ranking/

車両管理システム

- AORINO Biz（スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社）- ビジネスCARナビ男くん（アイテル株式会社）- BookingBook（株式会社ブッキングブック）- 通信型ドライブレコーダー「Offseg」（株式会社デンソーテン）- Cariot（株式会社キャリオット）

車両管理システム 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-vehicle_management/monthly-ranking/

他カテゴリのランキングは「BOXIL」より各カテゴリページをご覧ください。

https://boxil.jp/

※資料請求数とは、有料掲載いただいている企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。

【BOXIL資料請求数ランキングとは】

「BOXIL」上で行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。請求書発行システム、人事評価システム、ERP、BIツール、離職防止ツールなど、450以上のカテゴリにおいて定期的に資料請求数ランキングを発表し、SaaS比較に役立つ情報を提供しています。

【引用に関するお願い】

本調査を引用する際は、出典として「BOXIL」と明記し、ウェブの場合はURL（https://boxil.jp/）へのリンクも設置してください。本ランキングデータの引用にあたっては、内容の改変・一部抜粋による誤解を招く表現はご遠慮ください。引用の際は原文の意図を損なわないようお願いいたします。

記載例：BOXIL「BOXIL資料請求数ランキング（XXXX年XX月度）」, XXXX年X月XX日確認, https://boxil.jp/

【BOXILについて】

「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。

「BOXIL」URL： https://boxil.jp/

サービスご掲載はこちら：https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal(https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal)

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。