「KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026 FINAL」京王多摩センターの大会会場でイベント企画を２月２８日に実施します！

〜関東初！６ｍのポケモン巨大カイト出現で大会会場を盛り上げます〜







京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村　智史、以下「京王電鉄」）は、株式会社ポケモン（本社：東京都港区、代表取締役社長：石原　恒和）と共同で実施する「ポケモンユナイト」のオープントーナメント大会「KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026」の決勝大会（以下、「FINAL」）を２月２８日（土）に開催し、会場では様々なイベントを実施します。

「KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026」は、のべ２７６チーム、１，５５７名が出場したオンライン予選を１月３１日（土）・２月１日（日）に実施し、決勝大会へ進出する４チームを決定しました。そして「LINK FOREST」（京王相模原線京王多摩センター駅徒歩１０分）で２月２８日（土）に開催するFINALの会場では、関東では初となる高さ６ｍのポケモン巨大カイトの展示など、様々なイベントでFINALを盛り上げていきます。

FINAL会場では、決勝の対戦様子を観戦できる観戦席の設置、ポケモンとのグリーティング、プロｅスポーツ選手との交流イベントなど様々な催しを実施するほか、大会当日に東京（FINAL会場）と大阪（パブリックビューイング会場）の２拠点で同時開催する小学生および中学生を対象にした１DAYトーナメント「KEIO CUPジュニアトーナメント」を開催します。

京王電鉄は、ｅスポーツを通じて、未来人材の育成やｅスポーツ文化の発展に貢献するとともに、中期経営計画「HIRAKU2030」において目標とする「まちづくり・移動需要の創出」につながる価値創造を目指してまいります。

【本件のポイント】

　KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026」のオンライン予選を勝ち抜き、FINALに進出する４チームが決定。優勝チームは、株式会社ポケモンが主催する国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS」の出場権を獲得。

FINALの会場では、関東では初となるポケモン巨大カイトの展示を実施。そのほか、ポケモングリーティング会やプロｅスポーツ選手とのファンミーティングを開催。

小中学生大会を東京(多摩センター)と大阪(eスタジアムなんば本店)の同時開催で実施。

「KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026 FINAL」会場内イベント企画について

１．ポケモン巨大カイト展示イベントについて

（１）概要

FINAL会場にて、大会を盛り上げるべく高さ６ｍのメガリザードンＸとメガリザードンＹの巨大カイトの展示を実施します。巨大カイトの登場は関東圏では初であり、会場内に展示される迫力ある巨大なメガシンカポケモンとの写真撮影などを楽しむことができます。

※安全に展示がおこなえない場合、予告なく実施を中止・中断する場合がございます。







画像提供：ポケモンKids TV（https://www.youtube.com/watch?v=oyWvPFwzuMQ

２．そのほか会場内各種イベントについて

（１）小中学生限定大会「KEIO CUPジュニアトーナメント」開催について

小学生および中学生を対象にした１DAYトーナメント「KEIO CUPジュニアトーナメント」を東京および大阪の２カ所で同時開催します。

・開催日時：２月２８日（土）１１：００〜　

・開催場所：

東京会場　LINK FOREST（FINAL会場）

大阪会場　ｅスタジアムなんば本店（大阪パブリックビューイング会場）

・参加資格：小学１年生〜中学３年生

※大会の詳細やエントリー方法については大会ホームページをご確認ください。

　大会ホームページ：https://keio-esports.com/keio-cup/vol4-wt2026/







（２）ポケモングリーティングイベントについて

FINALの会場にて、ポケモンとの写真撮影会を実施します。

※先着順。整理券を配布します。

※整理券は、予定枚数が無くなり次第、配布終了となります。

※画像はイメージです。参加するポケモンは変更となる可能性があります。









（３）ポケモンユナイトフリー対戦会について

FINALの会場にて即席のチームを組み、対戦を行うイベントです。勝利数に応じて、ポケモンユナイトグッズを贈呈します。１人で来てもお友達と来ても何回でも楽しめる対戦会です。

※グッズの贈呈は無くなり次第、終了となります。

（４）プロｅスポーツ選手ファンミーティングについて

FINALの会場にて、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026日本リーグ」に出場したプロゲーミングチームのファンミーティングを開催します。チームに所属する、プロｅスポーツ選手が会場にて、トークイベントやサイン会などファンとの交流イベントを実施します。

・参加ｅスポーツ選手：ＦＥＮＮＥＬ Ｍａ・ｓｈ１ｏ選手、ＲＥＪＥＣＴ ｐｉｕｉ選手 など

・ポケモンユナイト公式YouTubeチャンネル：　https://youtube.com/channel/UCvo8JUqHh2d1QGnK3LKyI4Q?

※参加チーム、選手は予告なく、変更となる場合がございます。

※詳細は大会ホームページをご確認ください。

　大会ホームページ：https://keio-esports.com/keio-cup/vol4-wt2026/

（５）来場者プレゼントについて

FINALの会場に来場した方を対象に、先着で「KEIO CUP：PokémonUNITE Winter Tournament 2026」のオリジナルステッカーをプレゼントします 。

※オリジナルステッカーは無くなり次第、配布終了となります。

※デザインはイメージです。









（６）プレゼント抽選会について


FINALの会場に来場した方を対象に、会場内抽選ブースにて先着で配布される抽選券と引き換えに参加できる抽選会を開催します。参加した方の中から抽選で、大会オリジナルアクリルスタンドや豪華賞品を進呈します。

※デザインはイメージです。



　




３．本イベントに関するお問い合わせ先

KEIO eSPORTSホームページ　お問合せフォーム

https://keio-esports.com/contact/

【参考１】「KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026 FINAL」について

１月３１日（土）・２月１日（日）に実施したオンライン予選大会を勝ち抜いた合計４チームが参加する大会です。決勝大会に優勝したチームは、３月に国内で開催される公式国際大会「PUACL2026 FINALS」の出場権を獲得できます。







・大会形式：オンライン予選各Splitの上位２チーム、計４チームによるトーナメント戦

・開催日時：２月２８日（土）　１１：００〜（開場：１０：３０予定）

・開催場所：LINK FOREST　FOREST HALL（東京都多摩市鶴牧３−５−３）※京王多摩センター駅より徒歩１０分

・その他：入場無料

※会場先着入場。来場者多数の場合は、入場制限をおこなう可能性がございます。

【参考２】FINALパブリックビューイング（大阪）イベント

ｅスタジアムなんば本店(大阪市)にて、FINALの様子を観戦できます。







・開催日時：２０２６年２月２８日（土）　１１：００〜　（開場：１０：３０）

・開催場所：ｅスタジアムなんば本店　(大阪市浪速区難波中２−１０−７０　なんばパークス１階)

・そ の 他：入場無料

※南海電鉄なんば駅南改札口より徒歩５分

※パブリックビューイングイベントの詳細については、大会ホームページとｅスタジアム公式ホームページにてご確認ください。

ｅスタジアム公式ホームページＵＲＬ：https://e-stadium.jp/news/?cat=namba

【参考３】京王電鉄におけるｅスポーツの取り組みについて







２０２３年２月の「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」での実証実験を皮切りに、ｅスポーツを通じたまちづくりに取り組んでいます。

２０２５年６月には新宿駅西口直結の京王モール内に、ｅスポーツ・ゲームグッズの販売と配信ルームを完備した「KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE」をオープンし、ファンのための交流拠点を提供するほか、沿線でのデジタル教育・ｅスポーツの体験会や、ｅスポーツ競技大会「KEIO CUP」の主催、体験型イベント「京王ｅスポーツ祭り」などを開催しています。

ホームページ：https://keio-esports.com/

【参考４】株式会社ポケモンについて

（１）会 社 名　株式会社ポケモン

（２）代 表 者　石原 恒和

（３）所 在 地　東京都港区六本木６−１０−１　六本木ヒルズ森タワー8F

（４）ホームページ　https://corporate.pokemon.co.jp/

（５）事業内容　ビデオゲーム／カードゲーム／アプリ／映像のプロデュース・開発

　　　　　　　　　　　ライセンス事業、店舗運営等

（６）設　立　１９９８年４月

【参考５】「ポケモンユナイト」について

（１）　タイトル　Pokémon UNITE

（２）　対応機種　スマートフォン（iOS／Android対応）、Nintendo Switch

（３）　販売価格　基本プレイ無料 ※一部ゲーム内課金あり

（４）　販売形態　ダウンロード専用

（５）　ＣＥＲＯ　Ａ

（６）　ジャンル　チーム戦略バトル

（７）　配信日　　スマートフォン版・Nintendo Switch版 好評配信中

（８）　対応言語

日本語、英語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、トルコ語、ブラジルポルトガル語、ロシア語、ヒンディー語

（９）　発売・販売　株式会社ポケモン

「ポケモンユナイト」とは…

「ポケモンユナイト」は、ほかのプレイヤーとチームを組み、時間内に得点を競うチーム戦略バトルゲームです。基本プレイ無料（※一部ゲーム内課金あり）で遊ぶことができます。

Nintendo Switchとスマートフォンの両方に対応しており、どちらの端末を使っていても、いっしょにポケモンのチーム戦略バトルをお楽しみいただけます。

＜権利表記＞

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2021 Tencent.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

本件に関するお問合わせ先

京王電鉄広報部　042-337-3106