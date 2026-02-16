こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ＰＧＭ初の所属契約 ＰＧＭが笠 りつ子選手と所属契約を締結
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、本日2月16日より笠 りつ子選手と所属契約を締結しました。
笠選手は、2012年よりＰＧＭ初のスポンサーシップ契約プロとして活躍しておりましたが、2026年シーズンより、ＰＧＭ初の所属選手として、ロゴ入りウェア・キャップ・傘・キャディバッグを着用、携行し試合に参戦します。ＰＧＭは、全国で保有・運営するゴルフ場を笠選手の練習拠点として無償提供し、プロゴルファーとしての活動を全面的にサポートしてまいります。
■笠 りつ子選手 コメント
今シーズンより、ＰＧＭ様と所属契約を締結させていただくことになりました。
これまで長年にわたり変わらぬご支援をいただいてきたことは、私の競技生活を支える大きな力となっています。今シーズンからは「所属選手」という形で、これまで築いてきた関係を次のステージへ進められることが大変嬉しく、そして心強く感じております。世界最大数のゴルフ場を保有する平和グループの一翼を担い、ゴルフ界の発展にも力を注がれているＰＧＭ様の一員としてプレーできることに感謝しながら、所属選手として恥じることのないよう、一戦一戦を大切にし、成長と優勝を目指して全力で挑戦してまいります。また、ＰＧＭ様とのさまざまな活動を通じて、ゴルフの魅力や楽しさをより多くの方にお届けし、ゴルフ界の発展に少しでも貢献できるよう努めてまいります。これからも変わらぬご声援のほど、よろしくお願いいたします。
■プロフィール
ＪＬＰＧＡツアー通算6勝。9歳からゴルフを始め、中学2年生時に「九州ジュニアゴルフ選手権」で優勝。高校1年生時には「九州女子アマゴルフ選手権」にて当時の最年少優勝を果たすなど、ジュニア時代から輝かしい成績を重ね、2006年にプロテストに合格。2010年に初シードを獲得し、2011年には桂ゴルフ倶楽部【ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ】で開催した「ニトリレディスゴルフトーナメント」で悲願のツアー初優勝を果たす。2021年には「ヨネックスレディスゴルフトーナメント」で5年ぶり6度目の復活優勝を飾った。
■応援ページ
https://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/ryu/
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭ マーケティンググループ 広報担当 今井／前田／木村 Mail：pgmpr@pacificgolf.co.jp
関連リンク
報道関係者様向けサイト
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
ＰＧＭ公式Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
ＰＧＭ公式Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/
