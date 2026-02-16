もみの匠 相模大野店 ペア得 ー二人以上の来店でお得ー
店舗概要】もみの匠 相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１２－１２ 相模大野セントラルプラザ 5階
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 相模大野店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341929/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 相模大野店です。
もみの匠 相模大野店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 相模大野（https://mominotakumi.com/sagamiono/）」のHPにてご確認いただけます。
リラクゼーションサロン もみの匠 相模大野店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店（https://mominotakumi.com/yonago_gbg/）
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店（https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/）
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店（https://mominotakumi.com/kokubunnji/）
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店（https://mominotakumi.com/naha/）
2024年7月12日オープン！
店 舗 名：もみの匠 相模大野店 所 在 地：神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１２－１２ 相模大野セントラルプラザ 5階
電話番号：042-702-9959
営業時間：10：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
