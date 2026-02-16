MEO対策・口コミ集客・HP制作を一体化した「Web集客パッケージ」、先着10店舗限定でモニター募集開始 ― 初期費用0円・月額11,000円で提供
ホームページ制作サービス「ミテカウ」（ https://mitecow.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、2026年2月16日より、小規模サロン向けの新サービス「Web集客パッケージ」のモニター募集を開始しました。
本サービスは、MEO（Googleマップ対策）および口コミ集客を軸に、「選ばれるサロン」を構築するための仕組みをワンパッケージで提供する「Web集客パッケージ」です。
料金は月額11,000円・初期費用0円。募集は先着10店舗限定です。
■リリースの背景
近年、小規模サロンや一人美容室において、
・Googleマップの口コミがなかなか増えない
・口コミを増やしたいが、具体的な方法が分からない
・Webや集客に時間をかけられない
・ホームページはあるが、予約につながっていない
といった課題が多く聞かれます。
特に、Googleマップでの検索や口コミサイトでの評価は、新規来店の意思決定に大きな影響を与えています。しかし、日々のサロンワークに追われる中で、MEO対策や口コミ導線設計まで手が回らないケースがほとんどです。
そこで今回、MEO対策・口コミ増加施策・スカウト機能・ホームページ制作を一体化した「Web集客パッケージ」の提供を開始いたしました。
■Web集客パッケージの特徴
(1) Googleマップからの来店を増やす仕組み
店内に置くだけのアンケートPOPや直接お渡しいただけるカードを提供。来店後のスムーズな案内で高評価を集めやすい設計となっています。
(2) 口コミが「勝手に増える」集客導線
アンケート結果を美容室の口コミサイトに自動反映。口コミ増加による評価・ランキングアップが期待できます。通常 月額5,500円のヘアログ集客プラン付き
(3) 探しているお客様に自動アプローチ
サロンを探しているユーザーへ自動スカウト配信。新規客・カットモデル・サロンモデル獲得にも活用可能。
(4) 集客に強い店舗公式ホームページを制作
MEO・SEOを意識したHP制作。小規模サロン向けに安価な価格とおしゃれなデザインを提供します。
■こんなサロン様におすすめ
・1人～少人数で運営している
・Webや集客に時間をかけられない
・Googleマップ（MEO対策）・口コミ集客を強化したい
・ホームページを安価に運用したい
■モニター募集概要
【先着10店舗限定】
・初期費用：33,000円 → 0円
・月額費用：11,000円（税込）のみ
▼サービス・モニター詳細
https://mitecow.com/monitor/
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、ホームページ制作[ミテカウ]（ https://mitecow.com/ ）やサロン予約システム「CSNEXT」（ https://csnext.jp/ ）、アパレルOEMのマッチングサイト「アパレルOEM検索]」（ https://apparel-oem.com/ ）などのWEBサービスを提供しています。
