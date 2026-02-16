厚壁スライディングベアリングの世界市場2026年、グローバル市場規模（ラジアルスライディングベアリング、スラストスライディングベアリング）・分析レポートを発表
2026年2月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「厚壁スライディングベアリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、厚壁スライディングベアリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界における厚壁スライディングベアリング市場の現状と将来展望について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理した内容です。厚壁スライディングベアリングは、すべり軸受の中でも肉厚構造を持ち、主にラジアル荷重またはスラスト荷重を受ける用途に用いられる部品です。
潤滑性や耐摩耗性に優れ、荷重支持能力が高く、構造安定性が良いことに加え、長寿命で放熱性にも優れる点が特長です。産業設備、重機、造船など幅広い分野で使用され、内外輪、シール、ブッシュなどで構成されることが多く、主材料として鋳鉄、青銅、鋼が用いられます。
市場規模と成長見通し
世界の厚壁スライディングベアリング市場規模は、2024年時点で約20億3200万米ドルと評価されています。今後は設備の高負荷化や稼働安定性の重視を背景に需要が拡大し、2031年には約30億7600万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は6.2パーセントとされ、インフラ投資、産業設備の更新、船舶関連需要などが市場成長を後押しします。また、各国の関税制度や政策対応の変化が、地域別の競争構造や供給網の強靭性に影響を与える点も分析対象となっています。
製品特性と導入メリット
厚壁スライディングベアリングは、高荷重条件下でも安定した支持性能を維持できる点が強みです。潤滑性が良く摩耗に強いため、保守頻度の低減や稼働率向上に寄与します。
放熱性に優れることで温度上昇を抑えやすく、長時間運転や過酷環境での信頼性確保にも有効です。構造的に剛性が高く、変形や破損リスクを低減できるため、重機や船舶など安全性が求められる領域で重要な部品として位置付けられます。一方で、使用条件に応じた材質選定や潤滑管理が性能維持の鍵となり、適切な設計と運用が求められます。
市場環境と需要動向
本市場は、設備の大型化や高負荷運転の増加により、耐久性の高い軸受への需要が高まっていることを背景に成長しています。
産業設備では、連続稼働と保守性の両立が重視され、重機分野では高荷重支持と耐摩耗性が求められます。造船分野では、海洋環境下での耐食性や長期信頼性が重要となります。こうした用途特性により、厚壁スライディングベアリングは性能要件の高い領域で安定需要を確保しています。
競争環境と主要企業
本市場には、Daido Metal、Tenneco、Rheinmetall Automotive、RBC Bearings、GGB、Oiles Corporation、Saint-Gobain、Schaeffler、SKF、Technymon LTD などの企業が参入しています。
各社は、材料技術、耐摩耗設計、潤滑性能、製品ラインナップの幅、供給体制を競争軸として市場展開を進めています。本レポートでは、企業概要に加え、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況の推計も示しています。
