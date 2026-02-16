女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」で女性起業家の専門性・実績・活動情報を公開する「女性起業家名鑑」の掲載を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341926/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は、2026年1月30日より女性起業家の専門性・実績・活動情報を公開する「女性起業家名鑑」の掲載を開始したことをお知らせいたします。
URL：https://www.active-note.jp/category/women-entrepreneurs/
■女性起業家名鑑とは
女性起業家名鑑は、女性で起業を考えている方や、専門家へ業務を依頼したい方に向けて、各起業家の実績、活動内容、専門分野、提供サービス、SNS情報などを体系的に整理し公開する専門家情報データベースです。
「どのようなビジネスをしているのか」「依頼先として信頼できるのか」を判断できる情報を一元化し、信頼性の可視化を目的としています。
■AI検索・AI推薦時代に対応した情報設計
近年、ChatGPTやGoogleAIモードなどのAI検索やAI推薦を通じて専門家を選択する行動が一般化しています。本名鑑では、専門性・実績・活動領域などの情報を構造化して整理するエンティティ設計を採用し、AIおよび人の双方にとって理解しやすい専門家情報の公開を行います。
■掲載内容
・実績、活動内容、専門分野
・提供サービス情報
・SNSおよび外部活動情報
・専門領域の明確化
・信頼性判断のためのプロフィール情報
現在、12名の女性起業家を掲載しており、集客支援、メンタルカウンセリング、家事・子育て支援、美容分野など各領域で活動する専門家を紹介しています。掲載者は今後順次拡充予定です。
■掲載希望について
女性起業家名鑑への掲載を希望される方は、集まる集客（R）総研の問い合わせ窓口より受け付けています。
URL：https://www.active-note.jp/info/
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
YouTube再生リストの５つのメリットと作り方、AI第一世代の起業家向けに解説します
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/playlist/
インスタ集客を立て直したカウンセラーさんが最初に整えている「自己診断」３ポイント
https://www.active-note.jp/sns/ishindan3/
SNS集客に行き詰まった！フォロワーはいるのになぜ売れない？集客を立て直す人が、最初に整えているポイント
https://www.active-note.jp/sns/airebuild/
AI第一世代の女性起業家たちへ『BrandMe』私という存在が選ばれるブランドになる集客
https://www.active-note.jp/mailmarketing/aibrandme/
【2026年インスタアルゴリズム情報】インスタCEO発言で見る2026年の勝ち方
https://www.active-note.jp/sns/igauthenticity/
長瀬葉弓の年頭講義を受けた方の声まとめ｜30代・50代・60代に共通して起きた変化
https://www.active-note.jp/customers-voice/brandme-6/
Q.弱衝動買い層ってどんな人ですか？即決しないお客様の心理と対応法【よくある10の質問】
https://www.active-note.jp/qa/jyakusyoudougai/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は、2026年1月30日より女性起業家の専門性・実績・活動情報を公開する「女性起業家名鑑」の掲載を開始したことをお知らせいたします。
URL：https://www.active-note.jp/category/women-entrepreneurs/
■女性起業家名鑑とは
女性起業家名鑑は、女性で起業を考えている方や、専門家へ業務を依頼したい方に向けて、各起業家の実績、活動内容、専門分野、提供サービス、SNS情報などを体系的に整理し公開する専門家情報データベースです。
「どのようなビジネスをしているのか」「依頼先として信頼できるのか」を判断できる情報を一元化し、信頼性の可視化を目的としています。
■AI検索・AI推薦時代に対応した情報設計
近年、ChatGPTやGoogleAIモードなどのAI検索やAI推薦を通じて専門家を選択する行動が一般化しています。本名鑑では、専門性・実績・活動領域などの情報を構造化して整理するエンティティ設計を採用し、AIおよび人の双方にとって理解しやすい専門家情報の公開を行います。
■掲載内容
・実績、活動内容、専門分野
・提供サービス情報
・SNSおよび外部活動情報
・専門領域の明確化
・信頼性判断のためのプロフィール情報
現在、12名の女性起業家を掲載しており、集客支援、メンタルカウンセリング、家事・子育て支援、美容分野など各領域で活動する専門家を紹介しています。掲載者は今後順次拡充予定です。
■掲載希望について
女性起業家名鑑への掲載を希望される方は、集まる集客（R）総研の問い合わせ窓口より受け付けています。
URL：https://www.active-note.jp/info/
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
YouTube再生リストの５つのメリットと作り方、AI第一世代の起業家向けに解説します
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/playlist/
インスタ集客を立て直したカウンセラーさんが最初に整えている「自己診断」３ポイント
https://www.active-note.jp/sns/ishindan3/
SNS集客に行き詰まった！フォロワーはいるのになぜ売れない？集客を立て直す人が、最初に整えているポイント
https://www.active-note.jp/sns/airebuild/
AI第一世代の女性起業家たちへ『BrandMe』私という存在が選ばれるブランドになる集客
https://www.active-note.jp/mailmarketing/aibrandme/
【2026年インスタアルゴリズム情報】インスタCEO発言で見る2026年の勝ち方
https://www.active-note.jp/sns/igauthenticity/
長瀬葉弓の年頭講義を受けた方の声まとめ｜30代・50代・60代に共通して起きた変化
https://www.active-note.jp/customers-voice/brandme-6/
Q.弱衝動買い層ってどんな人ですか？即決しないお客様の心理と対応法【よくある10の質問】
https://www.active-note.jp/qa/jyakusyoudougai/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
プレスリリース詳細へ