日本のニュートリコスメティクス市場規模、シェアレポート、成長および予測 2025～2035年
KD Market Insightsは、『日本のニュートリコスメティクス市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるようにしています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびにそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本のニュートリコスメティクス市場は、摂取型美容製品に焦点を当てた広範なウェルネスおよび美容業界の一分野であり、消費者が「内側からの美」という概念をますます受け入れる中で、著しい成長を遂げています。ニュートリコスメティクスには、コラーゲン、ビタミン、ペプチドなどの美容促進成分や、皮膚・髪・爪の健康をサポートする機能性化合物を配合したサプリメント、飲料、カプセル、パウダー、グミなどが含まれます。
日本ニュートリコスメティクス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年の期間において年平均成長率（CAGR）18.6％を見込んでおり、2035年末までに市場規模は42億4,650万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は7億9,220万米ドルでした。
この急速な拡大は、予防的セルフケアやホリスティックな健康志向に根ざした、美容と健康効果を兼ね備えた製品に対する消費者需要の高まりを示しています。日本市場の成長軌道は他地域の多くを上回っており、アジア太平洋地域のニュートリコスメティクス市場の中でも最もダイナミックな市場の一つとなっています。
市場シェアおよび業界構造
ニュートリコスメティクス分野において、現在最も大きな市場シェアを占めているのはスキンケア向け製品です。特に、肌の弾力性向上、保湿、アンチエイジング効果を目的とした製品は、若々しい外見と健康を重視する日本の消費者層に非常に人気があります。
本市場には国内企業および多国籍企業が参入しており、世界的な美容ブランド、伝統的なサプリメントメーカー、革新的なスタートアップ企業などが主要プレイヤーとして活動しています。資生堂、ファンケル、DHC、明治ホールディングス、アサヒグループホールディングスなどが、製品革新を推進し、進化する消費者ニーズに応えるために製品ラインの多様化を進めている企業の一例です。
競争環境は、以下のような戦略的取り組みによって特徴づけられています。
特定の美容課題をターゲットとした新たな機能性飲料やサプリメント形態の発売
美容ブランドと栄養関連企業との提携による相乗効果製品の開発
ナチュラル、オーガニック、科学的に検証された成分を取り入れた製品ポートフォリオの拡大
これらの動きは、革新性と科学的根拠に基づく有効性を重視する業界姿勢を反映しています。
主要な成長要因
日本のニュートリコスメティクス市場を牽引している要因は、複数の相互関連する要素によるものです。
高齢化社会とアンチエイジング需要
日本は世界でも有数の急速に高齢化が進む社会です。65歳以上の人口割合が高いことから、老化の兆候に対処し、肌の健康を改善し、全体的な活力をサポートする製品への需要が強まっています。この人口動態の変化は、従来の美容ルーティンを超えたサプリメントの賢い消費を促しています。
