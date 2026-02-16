病理学用保管キャビネット市場：製品タイプ別、材質別、保管容量別、エンドユーザー別、用途別－世界の予測 2026-2032年
病理学用保管キャビネット市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均10.40%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、病理学用保管キャビネット市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「病理学用保管キャビネットレポート」では臨床および調査環境における標本保管キャビネットの選定を形作る、標本の完全性、運用上の優先事項、調達におけるトレードオフに関する鋭い視点を言及するほか、技術革新、持続可能性への期待、規制の厳格化が収束し、臨床・調査エコシステムにおいて保存キャビネットが戦略的かつ接続された資産として再定義される背景を分析します。
世界の病理学用保管キャビネット市場規模は、2025年に5億6,027万米ドルと評価され、2026年の6億919万米ドルから2032年には11億2,027万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1914182-pathology-storage-cabinet-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 病理学用保管キャビネット市場：製品タイプ別
第9章 病理学用保管キャビネット市場：材質別
第10章 病理学用保管キャビネット市場：保管容量別
第11章 病理学用保管キャビネット市場：エンドユーザー別
第12章 病理学用保管キャビネット市場：用途別
第13章 病理学用保管キャビネット市場：地域別
第14章 病理学用保管キャビネット市場：グループ別
第15章 病理学用保管キャビネット市場：国別
第16章 米国の病理学用保管キャビネット市場
第17章 中国の病理学用保管キャビネット市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・病理学用保管キャビネットの選定に影響を与える要因は何ですか？
検体の完全性、ワークフローの効率性、コンプライアンスが影響を与えます。
・病理学用保管キャビネット市場における技術革新の影響は何ですか？
技術革新により、より厳密な温度管理と環境安定性の向上が求められ、高度な冷蔵プラットフォームへの移行が進んでいます。
・病理学用保管キャビネットの調達において重要な要素は何ですか？
検体完全性と運用継続性を保護するため、統合調達、検証済み性能、サプライチェーンの回復力が重視されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、病理学用保管キャビネット市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「病理学用保管キャビネットレポート」では臨床および調査環境における標本保管キャビネットの選定を形作る、標本の完全性、運用上の優先事項、調達におけるトレードオフに関する鋭い視点を言及するほか、技術革新、持続可能性への期待、規制の厳格化が収束し、臨床・調査エコシステムにおいて保存キャビネットが戦略的かつ接続された資産として再定義される背景を分析します。
世界の病理学用保管キャビネット市場規模は、2025年に5億6,027万米ドルと評価され、2026年の6億919万米ドルから2032年には11億2,027万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1914182-pathology-storage-cabinet-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 病理学用保管キャビネット市場：製品タイプ別
第9章 病理学用保管キャビネット市場：材質別
第10章 病理学用保管キャビネット市場：保管容量別
第11章 病理学用保管キャビネット市場：エンドユーザー別
第12章 病理学用保管キャビネット市場：用途別
第13章 病理学用保管キャビネット市場：地域別
第14章 病理学用保管キャビネット市場：グループ別
第15章 病理学用保管キャビネット市場：国別
第16章 米国の病理学用保管キャビネット市場
第17章 中国の病理学用保管キャビネット市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・病理学用保管キャビネットの選定に影響を与える要因は何ですか？
検体の完全性、ワークフローの効率性、コンプライアンスが影響を与えます。
・病理学用保管キャビネット市場における技術革新の影響は何ですか？
技術革新により、より厳密な温度管理と環境安定性の向上が求められ、高度な冷蔵プラットフォームへの移行が進んでいます。
・病理学用保管キャビネットの調達において重要な要素は何ですか？
検体完全性と運用継続性を保護するため、統合調達、検証済み性能、サプライチェーンの回復力が重視されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ