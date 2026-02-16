QuidelOrtho、グローバルなイムノアッセイ・ポートフォリオを拡大する戦略的供給契約を締結





本契約により、新たなアナライザー・プラットフォームが追加され、主要な国際市場におけるアッセイメニューが拡大

サンディエゴ、2026年2月16日 /PRNewswire/ -- QuidelOrthoはLifotronic Technology Co, Ltd. (Lifotronic Technology Co., Ltd., 証券コード：688389）と長期戦略的供給契約を締結しました。本契約により、QuidelOrthoのグローバルなイムノアッセイ・ポートフォリオを拡大し、米国外の厳選された市場において、スケーラブルで高品質、コスト効率の高いソリューションへの顧客アクセスを加速します。



Lifotronic and Q



本契約により、QuidelOrthoは定期検査から特殊検査まで幅広いアッセイメニューに対応した、高スループットかつ低～中容量の複数のイムノアッセイ・アナライザー・プラットフォームを利用できるようになります。今回の提携により、QuidelOrthoのイムノアッセイメニューが拡充される見込みです。新たな提携プラットフォームでは合計70以上の測定項目が提供され、このうち25以上の新規測定項目がVITROSシステムでは現在利用できないものです。

これらの追加は、QuidelOrthoがフルメニューの入札で競争する能力を高め、少量のソリューションを求める小規模ラボから、拡張可能な容量と幅広い検査メニューを必要とする大規模で高スループットの環境まで、より幅広いラボ環境に対応するために計画されています。

QuidelOrthoのグローバル臨床検査・輸血医療担当シニアバイスプレジデントであるBryan Hansonは、次のように述べています。

「Lifotronic Technologyとの協業を通じて、QuidelOrthoは、中核となる成長市場において、当社の長期的イノベーション戦略をさらに推進するスケーラブルな検査ソリューションを迅速に導入していきます。本契約は、アッセイの幅とコスト効率が重要な要件である市場で当社のポートフォリオを強化し、お客様により広範で多様なソリューションを提供するものです。」

Lifotronic TechnologyのLiu Xiancheng会長は次のように述べています。

「QuidelOrthoとの戦略的パートナーシップは、Lifotronic Technologyのグローバル拡大戦略における重要なマイルストーンとなります。今後、当社はQuidelOrthoと緊密に協力し、引き続き社内の研究開発の強みを活かして、世界中のお客様の真の臨床ニーズに応える価値の高い診断ソリューションを提供していきます。

欧州、中東、アフリカ、メキシコ、中米、南米、インド、中国、日本、アジア太平洋地域にビジネスを集中させる予定です。この戦略的拡大は、メニューギャップへの対応、国際入札での競争力強化、より幅広いメニューと柔軟なシステムオプションを求める検査室へのより完全なイムノアッセイ・ソリューションの提供など、QuidelOrthoの能力をサポートするために計画されたものです。

出典：QuidelOrtho Corporation

QuidelOrthoについて

QuidelOrtho (Nasdaq：QDEL）は、臨床化学、免疫測定、免疫血液学、分子診断学の専門知識を有する診断ソリューションの世界的リーダーです。同社は、ポイント・オブ・ケアから病院、検査室、診療所に至るまで、患者の転帰を改善するために、迅速、正確、かつ信頼性の高い検査結果を提供することに専念しています。QuidelOrthoは、イノベーションに関する力強い実績に基づいて、医療提供者と提携して診断技術を進歩させ、情報に基づいた意思決定とより良い医療提供を可能にするソリューションと洞察を結びつけています。

Lifotronic Technologyについて

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.（証券コード：688389）は、研究開発と商業化の両方を推進するハイテク医療機器企業であり、中国の国営ハイテク企業および「Specialized and Innovative Little Giant（専門分野に特化した革新的な小さな巨人）」企業として認められています。同社は2つの主要事業分野に注力しています。体外診断、治療とリハビリテーション、そして革新的で信頼性が高く、費用対効果の高い医療製品とソリューションを世界中の医療機関に提供することに尽力しています。IVD分野では、 Lifotronic Technologyは、電気化学発光、HbA1c、特異的タンパク質技術を網羅する包括的な製品ポートフォリオを構築しています。電気化学発光では、低、中、高スループットのイムノアッセイ装置と試薬のフルラインナップを実現しています。同社の製品は、 CEなどの国際認証を取得し、世界中に流通しており、技術革新を通じて精密医療とグローバルヘルスを推進し続けています。

このプレスリリースで言及されている製品は、現在のところ米国での販売は予定されていません。これらの製品は、米国を含むいかなる司法管轄区でも承認、認可、販売許可を得ておらず、現在販売もされていません。製品の発売、販売、使用は、各司法管轄区で必要な規制当局の承認、許可、認可を取得することが条件であり、そのような承認が特定の期間内に取得される保証はありません。将来の製品の入手可能性、機能、性能、または時期に関する記述は現在の予想に基づくものであり、変更される可能性があります。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）で定義される「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの記述は、本プレスリリースに含まれる厳密には過去の事実ではないあらゆる記述を指しており、QuidelOrthoと Lifotronicとの間で締結された契約およびそこで企図された取引、ならびにその他の将来の計画、目的、戦略、期待、意図に関するものを含みますが、これらに限定されるものではありません。このような記述は、本プレスリリースの日付現在におけるQuidelOrthoの経営陣の信念と期待に基づいており、重大な既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けます。実際の結果や成果は、将来見通しに関する記述に記載または黙示されているものとは大きく異なる可能性があります。2024年12月29日に終了した事業年度におけるQuidelOrthoの年次報告書（フォーム10-K）および米国証券取引委員（SEC）に提出されたその後の報告書のパートI、項目1A、「リスク要因」に記載されている要因などを含め、実際の結果は、将来見通しに関する記述に記載または黙示されている内容とは異なる可能性があります。将来予想に関する記述は、実現しない可能性のある仮定に基づくものであり、その性質上投機的なものであるため、将来の事象の予測として依拠すべきではありません。すべての将来見通しに関する記述は、QuidelOrthoが現在入手可能な情報に基づくものであり、本プレスリリースの日付時点のものです。QuidelOrthoは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、予想の変更、またはその他の結果にかかわらず、本プレスリリースに含まれる将来見通し情報または鮮度が求められる情報を更新する義務を負いません。

投資家のお問い合わせ先

Juliet Cunningham

インベスター・リレーションズ担当バイス・プレジデント

IR@QuidelOrtho.com

メディアのお問い合わせ先：

D. Nikki Wheeler

コーポレート・コミュニケーション担当シニア・ディレクター

media@QuidelOrtho.com



Lifotronic





Mr. Ban Ang, Head of ASPAC(Excluding India), Mr. Rafeeq SM, Country Director India and Saarc Region, Ms. Kai Chen, China Country Head, Mr. Paul Barto, Senior Global Product Manager (Clinical Labs) Business Development, Ms. Ajita Kondalkar, Marketing Director, JAPAC/ Head of Marketing, JAPAC, Ms. Iris Lin, head of JAPAC, Mr. Bryan Hanson, SVP, Business Unit, Mr. Shine Liu, CEO of Lifotronic, Mr. Dave Li, Senior Vice President of Lifotronic, Mr. Leo Lin, Senior Director, JAPAC Service



写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2904220/Lifotronic_QO_image_2.jpg?p=medium600

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2904219/Lifotronic_QO_image_3.jpg?p=medium600

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2904218/Lifotronic_QO_image_1.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2838981/QuidelOrtho_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com