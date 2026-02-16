求められている「普段着できる防刃服」

刃物を用いた事件が各地で報じられるなか、警備強化や防犯カメラ設置といった「環境対策」は進む一方、個人が身に着ける防護の選択肢は依然として限定的で常時着用を前提とした設計ではありませんでした。テラカットはこうした「非常時だけの装備」ではなく、“毎日着続けられること”を起点に再設計された防刃ウェアであり、日常衣料の延長線上で安全性を組み込むというアプローチで、この新しい需要に応えます。

テラカットの特徴

1）EN388の切創耐性、耐突刺レベルをクリアした高い耐刃防護性能2）接触冷感値（q-max）一般衣類の約2.5倍で体感温度約2℃ - 4℃低下3）生地全体に風が通りやすく長時間着用しても快適さを保つ4）日常着と同じ感覚で洗濯が可能

専門家による性能検証テスト

アクション俳優で、軍事格闘術にも精通する「現代忍者」坂口拓 氏に、テラカットを忖度なしで徹底検証いただきました。公開から2週間でYouTube再生数は6万回を突破しており、日常的に着用できる防刃服への注目の高さがうかがえます。

製品概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=OOBaAlyZ7V4

■商 品 名 ：毎日着れる防刃服 テラカット■実施期間 ：2026年1月28日~2月28日■販売URL ：https://camp-fire.jp/projects/921875/view■主 催 ：株式会社SYCO■企画協力 ：CAMPFIRE

SSPについて

SSPは株式会社SYCOが運営するブランドであり、防刃テクノロジーとライフスタイルの融合を掲げています。SSPでは最先端の耐刃刺突素材を用いた防刃ウェアおよび防刃アクセサリーを企画製造販売しており、「刃物で襲われる」という危機的状況を防ぐ点だけにとどまらず、 防犯のための初期段階から知識や道具を提供し、日常生活における個々人の防犯能力を高めることを目指しています。防刃商品というと従来からある製品はプロ向けの物々しいデザインが多いなか、弊社では素材の軽量・快適化やデザインに工夫を行い、一般ユーザーが日常で身につけることができるウェアや知識を提供しています。SSP公式サイトhttps://ssp-product.com/SSP公式 Instagramhttps://www.instagram.com/sspproductcom/SSP公式 Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61552875900023SSP公式 X(twitter)https://twitter.com/sspproductcom

【会社概要】会社名 ： 株式会社SYCO所在地 ： 兵庫県神戸市中央区磯上通8-1-29 カサベラビルC＆M403号室代表 ： 代表取締役 笹田 直輝設立 ： 2021年11月事業内容： 防刃装備品を中心とした防犯用品の企画・開発・販売URL ： https://ssp-product.com/