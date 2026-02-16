グランプリの座は誰の手に…？

出場者募集！ジャンル不問！世代を問わず誰でも楽しめるパフォーマンス披露を通して、新たなパフォーマーの発掘とシーンの振興を企図します。また、同時開催企画として「キッチンカー総選挙」を開催し、グルメとエンターテインメントが融合した空間を創り上げます！

開催概要

■ 名称全芸オープン2026 静岡大会■ 日程2026年5月9日 （土）11:00-19:00 →前日祭2026年5月10日（日）11:00～19:00 →審査日■ 会場東静岡グランシップ広場（JR東静岡駅前）〒422-8019 静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1■ 入場料入場無料※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。※雨天決行・荒天中止／中止の場合はSNSにて発表いたします。■イベント公式SNSInstagram：https://www.instagram.com/zengeiopen2026X(旧Twitter)：https://x.com/KKeSZAdgfQ82087こちらにてイベント詳細を順次更新しております。

応募方法

下記URLよりお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ先

事務局：DotDeli株式会社担当： 原田 雪子所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1キコー横浜ビル402TEL ： 080-6724-2670Mail： biz@dotdeli.co.jp

