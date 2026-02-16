北海道・木育（もくいく）フェスタ2026　第76回北海道植樹祭開催地決定

北海道

道では、北海道植樹の日・育樹の日の普及啓発を通じて、将来を担う若い世代をはじめとする道民の森林づくりに対する理解を深めるとともに、「道民ひとり１本植樹・育樹運動」の目標とする５００万本の植樹・育樹の取組を全道に定着させるため、令和７年度から運動の最終年である令和１０年度まで全道各地域で北海道植樹祭を開催することとしております。

令和８年度は、枝幸町合併２０周年の連携行事として開催し、運動の機運醸成を図ります。

イベント詳細は下記HPをご覧ください！

★北海道森林海洋環境課HP（北海道・木育フェスタ２０２６ 第76回北海道植樹祭）

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/245828.html

○第7６回北海道植樹祭概要

１ 日 時 令和８年（2026年）5月9日（土）10:30～13:00 ※北海道植樹の日（植樹月間）

２ 場 所 枝幸郡枝幸町南浜町

３ 主 催 北海道、林野庁北海道森林管理局、枝幸町、公益社団法人北海道森と緑の会

４ 内 容 式典、参加者による植樹、

木育ひろば（地域の農林水産物の販売、スマート林業の紹介、ワークショップなど）

５ 参加費 無料

６ その他 参加申込みは４月上旬にご案内いたします。

※令和７年５月11日開催 第75回北海道植樹祭の様子