【あみやき亭 師勝店限定】松阪牛がこの価格！？赤字覚悟の衝撃盛り『師勝問題！？ドーーーーン盛』2月16日（月）より期間限定販売！

株式会社あみやき亭

■常識を覆す！？その名も【師勝問題！？】ドーーーーン盛！ 今回、師勝店限定で入荷した松阪牛を贅沢に使用し、人気部位をこれでもかと盛り込んだ「ドーーーーン盛」が登場します。松阪牛の特選・上・味わいカルビに加え、牛上塩タンやハラミなど計10種を盛り合わせ、価格は驚きの3,980円（税込4,378円）。まさに「お店が心配になる（！？）」レベルの、赤字覚悟の逸品です。

【商品概要】

商品名： 赤字覚悟の松阪牛【師勝問題！？】ドーーーーン盛！

価格： 3,980円（税込4,378円）

内容：

松阪牛 特選カルビ

松阪牛 上カルビ

松阪牛 味わいカルビ

牛上塩タン / 牛ハラミ

旨み若鶏 / つくね焼 / ソーセージ

玉ねぎ焼き / ししとう

■さらに！LINE友だち登録で衝撃の500円引き！ 期間中、LINE友だち登録をしていただくと、上記の「ドーーーーン盛」がさらに500円引きとなるクーポンを配布いたします。

■単品も驚きの「お値段そのまま」提供！ 盛り合わせだけでなく、単品メニューも師勝店限定の特別価格でご用意しました。

松阪牛味わいカルビ：540円（税込594円）

松阪牛特選カルビ：740円（税込814円）

松阪牛サーロインステーキ（100g）：1,580円（税込1,738円）

この機会にぜひ、あみやき亭師勝店で最高級の松阪牛をお腹いっぱいお楽しみください。

【開催期間】 2月16日（月）～3月15日（日）

【開催店舗】 あみやき亭 師勝店

ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ000627924/yoyaku/hpds)