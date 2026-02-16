独自開発「濃厚旨み粒」と「フリーズドライ」で肉の満足感を追求した国産プレミアム犬フード『グラン・デリ Frecious（フレシャス）食欲そそるお肉たっぷり※1タイプ』新発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、「全ての愛犬に、開けたて新鮮で（Fresh pack）、美味しい食事を（Delicious）毎日食べて、幸せに過ごしてほしい」という想いを込めたプレミアム犬フード『グラン・デリ Frecious（フレシャス）食欲そそるお肉たっぷり※1タイプ』を、2026年3月3日に全国で発売します。

※1 Freciousアダルト成犬用比約120%（食欲そそるお肉たっぷりタイプ中粒の場合）

■発売の背景

近年、ペットの「家族化」の進行に伴い、20～40代の飼育者層を中心に、「愛犬に素材本来のおいしさを生かした、彩りのある食事を与えたい」という意識が高まっています。こうしたなか、当社調査では、ドライフード購入者の約6割が「お肉をしっかりと与えたい」と考える、「お肉派」であることがわかりました。しかしながら、従来のプレミアム犬フードは、「野菜中心」「ヘルシー」といったイメージが強く、お肉の含有量に対する満足度は約3割にとどまっていることが浮き彫りになりました。

そこでこのたび、プレミアムフードに求められる素材へのこだわりと、愛犬の食欲を満たすお肉の満足感を両立させたいという飼い主様のニーズに応え、『グラン・デリ Frecious 食欲そそるお肉たっぷり※1タイプ』を発売します。

■商品の特長

（1）Frecious史上最高のおいしさを実現した、お肉の旨みが従来の3倍の「濃厚な旨み粒」

・粒の隅々まで旨みがしみ込みやすい独自の気泡形状を開発しました。

・チキンエキスとビーフの濃厚な旨みを、従来品の約3倍しみ込ませたFrecious史上最高のおいしさを実現し、これまでにない食いつきを追求しました。

（2）新素材「4種のチキンのフリーズドライ」をトッピング

・鶏ささみ、鶏むね肉、鶏レバー、鶏ハツ4種のチキン素材の旨みを凝縮したフリーズドライを採用しました。

（3）Freciousブランド初、中型犬・大きめの小型犬も食べ応えを感じる「中粒」サイズを展開

・従来の「小粒」サイズに加え、中型犬や大きめの小型犬も食べ応えを感じる「中粒」サイズを展開します。

（4）健康な身体づくりをサポートする「高たんぱく設計※2」

・高たんぱく設計※2により、愛犬の健康的な身体作りに配慮しています。

・毎日の食事から、健康的なコンディションの維持をサポートします。

※2 Freciousアダルト成犬用比約113%（食欲そそるお肉たっぷりタイプ中粒の場合）

■容量・価格

■発売時期

2026年3月3日に全国で発売します。

■『グラン・デリ Frecious』ブランドサイト

https://jp.unicharmpet.com/ja/gran-deli/frecious/dry.html

■『グラン・デリ Frecious』の発売を通じて貢献する「SDGｓ17の目標」

本商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献するとユニ・チャームでは考えています。

12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。