【ロフト】「GINZA COFFEE MARKET」銀座ロフトで5回目の開催！

株式会社ロフト

銀座ロフトは、2026年2月17日(火)～3月15日(日)の期間、今回で5回目となる「GINZA COFFEE MARKET」を開催します。銀座ロフト初登場となる、ニューヨークで生まれた和製コーヒーブランドや、バリスタ世界大会で審査員の経歴をもつオーナーが手がける銘柄をはじめ、日本各地の個性豊かなコーヒーがそろいます。さらに、国内の窯元で職人の手によって作られたマグカップやドリッパーなど、コーヒーの時間を充実させるアイテムまで幅広く取りそろえます。



＜銀座ロフト【GINZA COFFEE MARKET】概要＞

■会期：2026年2月17日(火)～3月15日(日)

■会場：銀座ロフト1階 特設会場

■商品数：約550種類(食品約420種類、雑貨約130種類)

■商品例：※価格はすべて税込み

【銀座ロフト初登場のコーヒーブランド】

●「THE TOKYO COFFEE」 ドリップバッグ1P 431円

アメリカ・ニューヨーク発の和製コーヒーブランドの、フルーティーでやさしい甘みが特徴のコーヒー。

「THE TOKYO COFFEE」 ドリップバッグ1P

●「UNLIMITED COFFEE ROASTERS」コロンビア ペニャス ブランカス ゲイシャ 100ｇ 4,634円

バリスタ世界大会で国際審査員を務めた経歴を持つ松原氏が創業したコーヒーブランド。ゲイシャ本来のクリーンで繊細な酸味に、ラ・フランスを思わせるユニークなフレーバーのコーヒー。

「UNLIMITED COFFEE ROASTERS」コロンビア ペニャス ブランカス ゲイシャ 100ｇ

●「MUI」エチオピア ハンベラ ゴロ・ベデッサ シティロースト200ｇ 2,316円

良質な豆を素材に合わせて焙煎する「MUI」が手がけた、エチオピア南部・標高2,400メートルでつくられたコーヒー。複雑な果実味とクリアな後味が特徴。

「MUI」エチオピア ハンベラ ゴロ・ベデッサ シティロースト200ｇ

【個性豊かな日本各地のこだわりコーヒー】

●[東京]「imperfect」シグネチャーブレンド 303円

ローストナッツやカラメルのような風味でミルクとの相性が良いドリップバッグ。

「imperfect」シグネチャーブレンド

●[京都]「KURASU KYOTO」シーズナルブレンド・冬萌 2025 [中煎り] 1,935円

ナッツに柑橘や赤りんごの果実感が重なる、グアテマラ産とエチオピア産豆を使用した冬季限定ブレンド。

「KURASU KYOTO」シーズナルブレンド・冬萌 2025 [中煎り]

●[熊本]「Coffeedot」Colombia El Diviso Pink Bourbon Citrus Laden Fruit Forward 2,068円

シトラスの爽やかな香りと酸味に、ピーチやベリー、ほのかなスパイスが重なる味わい。

「Coffeedot」Colombia El Diviso Pink Bourbon Citrus Laden Fruit Forward

【国内職人によって作られたマグカップやドリッパー】

●生涯を添い遂げるマグ薩摩焼(ワイヤードビーンズ) 各8,800円

日本各地の窯元で職人の手によって作られたマグカップ。破損時には、ワイヤードビーンズへ送付することで、新しい製品と交換できる独自のアフターサービスも。

生涯を添い遂げるマグ薩摩焼

●カリタ波佐見焼シリーズ ドリッパー 色絵ざくろシリーズ(カリタ) 6,600円

波佐見焼の伝統的な色絵技法による装飾入り限定モデル。手仕事ならではの風合いと個体差が魅力。

カリタ波佐見焼シリーズ ドリッパー 色絵ざくろシリーズ