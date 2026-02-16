従来の「防ぐ」に「ケア」と「ファッション」を　最新花粉対策アイテム2026

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、本格的な花粉シーズンの到来を前に、1月末より最新の花粉対策アイテムを各店・ネットストアにて展開しております。2026年の花粉対策は単に飛散を防ぐだけでなく、「目元ケア」やタウンユースできる「ファッション」を融合させたラインナップが特徴です 。外では花粉を徹底ガードし、帰宅後は目元までリセット。お出かけからおうち時間まで、シーズン中も普段通りの暮らしを楽しめる新習慣をご提案します。

■ おすすめアイテム

◇最新テクノロジーで潤いケア

【新商品】ニップラックス ミスティ NP-MT25BK(https://hands.net/goods/4570056342998/) 11,880円

メガネのように装着してナノレベルのミストを浴びる、新感覚の目元専用ミスト洗浄機 。コードレス・ハンズフリー仕様で、スマホやPC作業をしながらの「ながらケア」が可能です 。空気中の微粒子による刺激から目元を保護し、心地よいミストでリフレッシュを届けます 。

◇ 街に馴染むファッション性を備えたアイテム

【新商品】ヨキ 花粉対策パーカ(https://hands.net/search/?q=%E3%83%A8%E3%82%AD+%E8%8A%B1%E7%B2%89%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AB) 各4,290円

強度が高く、花粉が付きにくい「ナイロンリップストップ」素材を採用したパーカ 。UVカット率99%以上で、春先の強い日差しからも肌を守ります 。ヒップまで隠れる安心の着丈で、サッと羽織れるライトアウターとして活躍します 。ウエストのドロスト紐を絞れば、女性らしいシルエットへの調整が可能。袖口のフリルは手の甲を自然にカバーし、手元を可愛く見せながらUV対策も叶えます 。

【新商品】ヨキ 花粉対策フェイスマスク(https://hands.net/search/?q=%E3%83%A8%E3%82%AD+%E8%8A%B1%E7%B2%89%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF) 各2,200円

花粉の季節を快適に過ごすためのフェイスマスク。耳紐のアジャスターで好みのフィット感に調整でき、着脱は後部のスナップボタン式のため、メイクや髪型を崩す心配もありません 。また、口元が開いた設計により、着用したままの水分補給やスムーズな呼吸が可能です 。

エッジスタイル プロテクション花粉グラス(https://hands.net/search/?q=%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%8A%B1%E7%B2%89%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9) 3,080円～

花粉の季節はもちろん、紫外線対策やホコリの侵入防止にも幅広く対応する花粉グラス 。防曇レンズの採用により、マスク着用時でも曇りにくく快適な視界をキープします 。飽きのこないシンプルなデザインは、どんな服装にも合わせやすくファッション性も抜群です 。さらに、サビにくいネジ仕様のため丸洗いも可能。

【ハンズ限定】 HANDS つや出しヘアスプレー(https://hands.net/search/?q=+HANDS+%E3%81%A4%E3%82%84%E5%87%BA%E3%81%97%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC) 各1,380円

プレーするだけでなめらかな質感のツヤ髪へ導くヘアスプレー。お出かけ前にスプレーすることで静電気を抑制し、髪への花粉付着を低減します 。静電気や紫外線などのダメージからオールシーズン髪を守り、潤いを与えながらもベタつかず、サラサラな仕上がりを実現します 。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、SPF50+／PA++++、UV耐水性★★の高い保護機能 。

【ハンズ限定】Hand Marks 職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた洋服ブラシ 万能タイプ(https://hands.net/goods/4515438231491/) 6,050円

職人がブラシ面を丸みのある形にカットした、生地に優しく沿う洋服ブラシ 。しなやかな馬毛とコシのある豚毛を組み合わせたっぷりとした毛量で幅広い生地の花粉を効率的に払い落とせます 。襟から裾へ織り目に沿ってブラッシングすることで衣類を清潔に保ち艶を与えます 。

◇定番売れ筋アイテム

バイオインターナショナル ノーズマスクピットSEVEN 3個入(https://hands.net/goods/4560273818833/) 968円

花粉や飛沫ウイルス対策に特化した、鼻に差し込むタイプのノーズマスクです 。通常のマスクでは防ぎきれない顔との隙間からの侵入を抑え、PFE99％の高性能フィルターを3枚重ねることで、通気性を保ちながら花粉やPM2.5を強力にシャットアウトします 。フィルター自体に吸水性を持たせた3層構造が、不快な鼻水の流出もガード 。通常のマスクと併用することで、より効率的な花粉対策が可能です 。

ノーズミント 2mL(https://hands.net/goods/4582174741997/) 550円

直接嗅いでミントの香りを楽しめるほか、マスクやハンカチに染み込ませても使用できる、携帯に便利なスティックタイプ 。仕事や勉強中のリフレッシュはもちろん、液体ミントをマスクに補充すれば常に新鮮な香りで鼻のムズムズ感やストレスを吹き飛ばします 。花粉シーズンの不快な気分を爽快に変える、外出時の必携アイテムです 。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです 。

※店舗により取扱商品は異なります 。