【木更津高専】ちば講座アワードにて2年連続で審査員特別賞を受賞

木更津工業高等専門学校（千葉県木更津市 校長：先村律雄 以下「木更津高専」）で毎年開講している公開講座が、1月30日（金）さわやかちば県民プラザにおいて開催された第7回ちば講座アワードにて、「さわやかちば県民プラザ所長賞」を受賞しました。

また、昨年度の第6回ちば講座アワードでは、キッズサイエンスフェスティバルが「千葉県公民館連絡協議会長賞」を受賞しており、2年連続の受賞となりました。

第7回ちば講座アワードでは公開講座が「さわやかちば県民プラザ所長賞」を受賞

木更津高専公開講座は約40年にわたり、地域の小中学生を対象に多彩なSTEAM教育体験を提供し、理工系人材育成や高い満足度を継続的に実現しており、人気講座も多く、長期にわたる地道な取組が評価できる、という評価を頂き、この度賞を受賞しました。

長期にわたり実施している講座もあり、アンケートでは“とても楽しかった”、“わかりやすい説明で原理がよく分かった”など高評価を得ており、満足度も9割を超えています。また、より多く効果的なSTEAM教育の機会を創出すべく、新しい講座開発も行っております。開講されている講座等の詳細は下記リンクよりご覧いただけます。

第6回ちば講座アワードではキッズサイエンスフェスティバルが「千葉県公民館連絡協議会長賞」を受賞

キッズサイエンスフェスティバルは、「ものづくり」「科学への興味」といった子どもの体験と夢をサポートする好企画であり、高校生の運営は評価が高い。また、地元の高等専門学校での講座で、地域に定着されているのは、長年取り組まれた成果である、という評価を頂き、第6回ちば講座アワードにて賞を受賞しました。

キッズサイエンスフェスティバルは、木更津高専技術振興交流会と本校で共催しており、小学生の夏休みイベントの一つとして毎年大人気のイベントです。

令和6年度開催時には、予約講座の定員300名に対し申込者数は811名となり、予約講座・予約不要講座あわせて373名の参加となりました。また、アンケートでも“工作がとても楽しかった”、“化学に興味を持った”、“さらに深くまなびたい”など高評価を得ており、満足度も9割を超えています。

本校教職員が開講する理科工作・実験講座に加え、技術振興交流会会員企業による講座も開講しております。

ちば講座アワードについて

ちば講座アワードは、千葉県内の各市町村や大学・団体の行っている、「特色ある地道な取組み」や「他のモデルとなる優れた取組み」にスポットを当て、優れた生涯学習講座や事業を表彰するものです。表彰式では普段なかなかお会いできる機会のない、千葉県内でご活躍されている団体の皆様と、互いの取組を称え合う貴重な機会を頂きました。

木更津工業高等専門学校について

木更津工業高等専門学校は、1967年に千葉県木更津市に創設された国立高等専門学校であり、これまでの約58年間で本科卒業生は8510名、専攻科修了生は769名に上り、国内外の様々な領域で幅広く活躍しています。本校の方針により、幅広い教養を基本とし、国際的視野を持ち、自ら考え決断する判断力、自ら工夫し新しいものを造り出す創造力、自らの信念に基づき困難にも屈せず遂行する実行力の三つの能力を備えた創造的エンジニアとしての人材の養成を目指します。あわせて、健康な身体と精神、豊かな情操を培い、各専門の科学技術発展と成果の基礎となる理論を十分に理解して、社会に貢献でき、広範囲に活躍する実践的技術者の育成教育に努めます。

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校

所在地：千葉県木更津市清見台東2-11-1

校長：先村 律雄

設立：1967年

事業内容：高等専門学校・高等教育機関