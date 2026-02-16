ソニーとコクヨ、インクルーシブデザインの新たな可能性を探求する展示を開催

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、ソニーグループ株式会社（以下ソニー）のデザイン部門であるクリエイティブセンターと共同で、インクルーシブデザインの新たな可能性を探求することを目的とした展示「CROSSING VIEWS」を2026年3月6日(金)から3月10日(火)にコクヨ東京品川オフィス・THE CAMPUS（ザ・キャンパス）にて開催します。

2025年、コクヨとソニーのデザイナー、およびそれぞれの特例子会社であるコクヨKハート株式会社とソニー・太陽株式会社の障がいのある社員がチームを組み、コクヨKハートの拠点の大阪とソニー・太陽の拠点の大分でインクルーシブデザインワークショップを実施しました。チームで行動を共にし、対話を重ねることで、不便なことや困りごとにとどまらない、さまざまな「気づき」を得ることができました。これらの気づきを基に、社会に提供したい価値について組織や世代を超えて一緒に考え、さまざまなアイデアを展開しました。

本展示では、ワークショップの成果の中から「自分にとっての心地よい場所を探せるアイランドソファ」と「互いを理解するきっかけになるキーホルダー」の2つのデザインプロトタイプを展示します。

さらに、コクヨからはインクルーシブデザインのプロセスから生まれた製品、ソニーからはクリエイティブセンター内における多様な働き方を模索する独自の取り組みをあわせてご紹介します。

【開催概要】

CROSSING VIEWS



日程：2026年3月6日（金）～3月10日（火） ※3月8日（日）は休館 時間：13:00～19:00（予定） 場所：コクヨ株式会社 東京品川オフィス「THE CAMPUS」 1階 “BOXX”

（〒108-8710 東京都港区港南1丁目8番35号）

ウェブサイト：https://www.sony.com/ja/SonyInfo/design/news/event/CrossingViews/

入場無料・事前予約不要

【参考情報】

・コクヨKハートについて

2003年にコクヨの特例子会社として創業したコクヨKハートは、印刷物の制作から始まり、現在は画像加工、データ処理、開発書類の作成支援など専門性の高い業務領域へと拡大しています。さらに、2023年からはインクルーシブデザインのプロセス・HOWS DESIGNへの参画を通じて、コクヨグループのダイバーシティー＆インクルージョン＆イノベーションを推進しています。

公式HP：https://www.kokuyo-k-heart.com/

HOWS DESIGNについて：https://www.kokuyo.com/sustainability/howsdesign/

・ソニーグループ株式会社 クリエイティブセンターについて

ソニーは、創業して間もなくデザインの重要性をいち早く認識し、デザイン室（現：クリエイティブセンター）を1961年に設立しました。「人のやらないことをやる」というソニーのDNAのもと、クリエイティブセンターはプロダクトからエンタテインメント、金融、モビリティなどの事業領域に活動の幅を広げ、ソニーグループの多岐に渡るデザインとブランディングを行っています。デザインのあらゆる可能性を開拓し続け、世界中の人々とともに、より豊かで心地よいライフスタイルの実現や、クリエイティビティとテクノロジーの融合によってもたらされる新たな価値の「原型」 の創造を目指します。

公式サイト：https://www.sony.com/ja/design

公式Instagram：@sonydesign_official(https://www.instagram.com/sonydesign_official/)

・ソニー・太陽株式会社について

ソニー・太陽株式会社は、大分県日出町に拠点を置くソニーグループ株式会社の特例子会社です。1978年の設立以来、共同創業者である井深大の「障がい者だからという特権なしの厳しさで、健丈者※の仕事よりも優れたものを、という信念を持って」という企業理念のもと、ソニーの高品質なものづくりを支えてきました。プロフェッショナル仕様のマイク（C-800G）やヘッドホン（MDR-CD900ST等）の製造を担い、その高度な技術力は世界中のクリエイターから高く評価されています。障がいを理由に制限を設けるのではなく、一人ひとりの能力を最大限に引き出す独自の生産ラインや、インクルーシブな職場環境を構築しています。

※ 障がいがなく「丈夫」な人はいるが、「常に」健康な人はいないという、井深の考え方を踏まえて表記したもの。

公式HP: https://www.sony-taiyo.co.jp/

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。