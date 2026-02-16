ホノルル、ソウル、那覇、札幌などへの旅行をお得に楽しむチャンス！エクスペディア、「春旅・GWセール」を開催

エクスペディアホールディングス株式会社

世界の大手総合旅行ブランドの一つであるエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、国内・海外の様々な地域の対象ホテル、および航空券とホテルのセット予約が会員価格で最大40％オフになる「春旅・GWセール(https://www.expedia.co.jp/deals?locale=ja_JP&siteid=28?brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.ANNUALVACATIONSALE.GENERIC)」を実施しています。

今回のセールでは、ホノルル、ソウル、パリ、ロサンゼルスなどの海外旅行先や那覇、札幌、福岡などの国内旅行先がお得に予約できます。

詳細は下記キャンペーンサイトをご覧ください。

◆セール期間： 2026年3月23日（月）23：59まで

（2026年9月30日（水）までの旅行が対象）

セールの終了時間は、対象施設の現地時間に基づいています。

会員価格は、エクスペディアアプリのユーザーおよびエクスペディア会員プログラムの会員が対象です。空室状況によりご利用いただけない場合があります。ブラックアウト期間が適用される場合があります。

◆キャンペーンサイト：https://www.expedia.co.jp/deals?locale=ja_JP&siteid=28?brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.ANNUALVACATIONSALE.GENERIC(https://www.expedia.co.jp/deals?locale=ja_JP&siteid=28?brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.ANNUALVACATIONSALE.GENERIC)

セール対象となるおすすめホテル

【ソウル】

- ４つ星ホテル「HOTEL THE BOTANIK SEWOON MYEONGDONG(https://www.expedia.co.jp/Seoul-Hotels-HOTEL-THE-BOTANIK-SEWOON-MYEONGDONG.h110879232.Hotel-Information)」：通常料金より30％オフ（会員登録不要）

ソウルの最新トレンドスポット「乙支路」エリアに位置し、伝統とモダンが交差するユニークな滞在を楽しめるコンセプトホテルです。明洞や広蔵市場へも徒歩圏内という絶好のロケーションに加え、都会の喧騒を忘れさせる「アーバンオアシス」なコンセプトの空間が魅力。スクリーンルームや特別な高級ダイニング体験ができるシェフズテーブルなど、多彩なコミュニティ施設も完備しています。

- 4つ星ホテル「パシフィック ホテル(https://www.expedia.co.jp/Seoul-Hotels-Pacific-Hotel.h2853615.Hotel-Information?)」：航空券＋ホテルのセットが通常料金より21％オフ（会員登録不要）

ソウルの人気観光スポット・明洞の中心に位置する老舗のプレミアムホテルです。広々とした客室は、ファミリーやグループ旅行でもゆったりと過ごせる設計が施されており、長年愛されてきた一流のホスピタリティが息づいています。南山の麓に位置するため、活気あるショッピングエリアのすぐそばでありながら、落ち着いた静かな滞在を叶えてくれます。

【台北】

- 4つ星ホテル「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝(https://www.expedia.co.jp/Taipei-Hotels-MGH-Mitsui-Garden-Hotel-Taipei-Zhongxiao.h52423934.Hotel-Information)」：会員価格で最大35％オフ

台北の中心部に位置し、MRT「忠孝新生駅」から徒歩1分という抜群のアクセスを誇る日系ホテルです。台湾の豊かな自然や文化をデザインに取り入れたモダンな空間に加え、最上階には台北の街並みを眺めながら旅の疲れを癒せる「大浴場」を完備。日本ならではのきめ細やかなサービスと清潔感、そして台湾らしい温かみが融合した、安心感と高揚感を同時に味わうことができます。

- 4.5つ星ホテル「ホテル・ロイヤル - ニッコー・タイペイ(https://www.expedia.co.jp/Taipei-Hotels-Hotel-Royal-Nikko-Taipei.h2839.Hotel-Information)」：会員価格で最大34％オフ

台北のメインストリート、中山エリアの美しい並木道に面したラグジュアリーホテルです。熟練のスタッフによる上質なホスピタリティが、贅沢で安心な滞在を提供します。ホテル内のベーカリーで提供される「ヌガーキャンディー」は、自分へのご褒美やお土産ギフトとしても大人気。ビジネスでの利用はもちろん、家族旅行や特別な日の滞在にもふさわしい、台北を代表する名門ホテルです。

エクスペディアについて

エクスペディアは、世界を代表する総合旅行ブランドの一つとして、旅行者があらゆる旅を最大限に楽しめるよう、必要なすべてをワンストップで提供し、旅のあらゆる瞬間をサポートすることをミッションとしています。豊富なデータと知見を活かし、旅行者のニーズを深く理解することで、必要なものを必要なタイミングで提供します。最先端のテクノロジーを駆使したパーソナライズされた体験を通じて、宿泊、交通、アクティビティ、体験など幅広い旅行商品を提供し、旅行者が旅を最大限に楽しめるよう支援します。

