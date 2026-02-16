「廃棄寸前の魚」と「子どもが苦手なピーマン」が世界一の祝福に変わる。ウエディングの力で地域課題に挑む「wedding march 2026」浜松・水戸で「ギネス世界記録」へ挑戦

株式会社ウエディングパーク

株式会社ウエディングパーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：日紫喜 誠吾）は、2026年3月、静岡県浜松市および茨城県水戸市にて、地域共創型イベント「wedding march ー まちを、もっと幸せにしよう。（以下、wedding march 2026）」を開催いたします。 本イベントの目玉として、各地域の「課題食材」を活用したウエディングケーキを製作し、本プロジェクト初の「ギネス世界記録(TM)」へ挑戦いたします。

■ 開催背景：ウエディングの力を「社会」へ開く

「wedding march 2026」は、当社の経営理念「結婚を、もっと幸せにしよう。」を社会実装するイベントです。 今年のテーマは、「祝福のシェア（共有体験）」。限られた方のみが体験する結婚式をまち全体へ開かれた「パブリックな場」で実施し、希薄化するコミュニティのつながり再構築や、地域課題の解決および魅力の再発見に貢献します 。

■「ギネス世界記録」への挑戦：地域課題を「まちの誇り」へ変換する

本イベントでは、開催地である浜松市・水戸市が抱える具体的な地域課題に着目しました。ネガティブに捉えられがちな課題をウエディングの力により、ギネス世界記録という「世界一の祝福」へと変換させる挑戦をいたします 。

着目した地域課題

挑戦するギネス世界記録（詳細）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19494/table/454_1_090de1775985d099a4c4a8a292f6ab78.jpg?v=202602160251 ]

■「wedding march 2026」プログラム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19494/table/454_2_a01279edcafa177329bcfa79a464a9cd.jpg?v=202602160251 ]

※2026年2月16日時点の情報です。最新情報は特設サイト(https://2100.weddingpark.net/mirai/event/2422)をご確認ください

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/19494/table/454_3_02e272865427dc148407552adc6eb596.jpg?v=202602160251 ]

※14:30から予定している「まちの結婚式」にご参加いただいた皆さまに、ギネス世界記録を樹立した各ケーキを無料配布し、「おいしい祝福」として分かち合います。皆さまのご来場を心よりお待ちしております

アクセス情報

「wedding march 2026」で体験できるコンテンツ

- 新川モール：静岡県浜松市中央区田町230-28- M-SPO：茨城県水戸市南町3丁目6番8号1．ウエディングロード

地域の結婚式場と連携し、実際のカップルをまち全体で祝福します。親族や友人に加え、その場に居合わせた来場者全員で花道をつくり、「おめでとう」の声を掛け合うことで、祝う楽しさを分かち合う「祝福のシェア（共有体験）」を創出します。

※当日は、来場者の皆さまにもウエディングロードを歩いていただくことが可能です

2． wedding marchオリジナル「まちの引き出物」

結婚式の引き出物になぞらえ、wedding marchに参加してくれたすべての方へ、地域の特産品などが当たる「まちの引き出物（抽選会）」を実施します。ハズレなしで、地域の魅力を持ち帰っていただけます。

3． 地元の学生・団体による「祝福ステージ」

地元の子供たちや学生と共に、まちの結婚式を盛り上げます。

- 浜松：静岡県立浜北西高等学校／ダンスチーム「D★S★M」／浜松ライオネット児童合唱団によるパフォーマンス- 水戸：水戸ピッコロ少年少女合唱団によるパフォーマンス

その他、ドリンクのキッチンカーや大道芸によるゲリラパフォーマンスなども予定しています。子どもから大人まで楽しめる内容をご用意しております。ギネス世界記録達成の瞬間および「まちの結婚式」にぜひお立ち会いください。

wedding march 2026協力企業・団体一覧（50音順）

■ 静岡県浜松市- 株式会社海老仙- 静岡県立浜北西高等学校- ダンスチーム「D★S★M」- 株式会社鳥善- 株式会社HACK- 浜松ライオネット児童合唱団■ 茨城県水戸市- 農業生産法人 株式会社 agri new winds- 株式会社アトラクティブ- 株式会社M-SPO- 水戸ピッコロ少年少女合唱団

