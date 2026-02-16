ニュージーランド航空　新内装ボーイング787-9型機がいよいよ成田路線に就航

ニュージーランド航空 日本地区

ニュージーランド航空は、以前発表し大きな反響を呼んだ新内装ボーイング787-9 ドリームライナーを、2026年度夏期運航スケジュール（2026年3月29日～10月24日）において、成田-オークランド路線に導入することを決定しました。本機は機内を全面改修した仕様で、2022年6月にデザインを発表し、2025年5月よりオークランド-ブリスベン路線にて初号機が運航を開始したものです。

成田路線では2026年5月24日より10月24日までの運航が決まり、いよいよ日本のお客様にもご搭乗いただけるようになります。

新内装を皆さまにご紹介すべく、人気声優の杉田智和さんをナレーションに起用したプロモーション動画の広告を本日2月16日より開始します。この広告は、2025年5月にお披露目した、杉田さんの美声を堪能できるシリーズ広告の新シート編です。動画では、約10時間半のフライトでも“時間があっという間に過ぎていく”ような、快適な空の旅を表現しています。

また、機内でもご自宅でも、心地よい眠りへとやさしく誘う特別コンテンツとして、杉田さんが機内アナウンス風にお届けする「ニュージーランド航空 羊かぞえ歌」も、引き続きお楽しみいただけます。

さらに、特製チャーム付きのオリジナル「キウイのぬいぐるみ」とコーヒードリップバッグをセットにして、抽選で10名様にプレゼントするキャンペーンを実施。新しいシートで快適な空の旅を楽しみ、キウイを連れてニュージーランドへ出かけてみませんか。

新しい客室のご紹介

全客室で新しい座席と最新の機内エンターテインメントシステムを採用。より大きなスクリーンや便利な収納スペー ス、上級クラスでのさらなるプライバシー確保など、機体全体にわたってアップグレードされた空間で、ご搭乗されるすべてのお客様に、より快適でニュージーランドらしさにあふれた全く新しい機内体験をお届けします。ニュージーランド航空が提案する新たなフライト体験をぜひお楽しみください。

ビジネス・プレミア・ラックス (Business Premier Luxe)

機内最前列に設置された、4席だけの特別な空間「ビジネス・プレミア・ラックス」で最上級のくつろぎを。

ビジネス・プレミアのご予約時に追加料金でお選びいただけます。

ビジネス・プレミアの上質な機能に加え、以下の新しい特長を備えています。

・完全密閉型ドアでプライバシーを高め、ベッド幅を拡大。

・2名で食事を楽しめるゆとりの空間

プライバシー感のあるゆとりの空間

ビジネス・プレミア (Business Premier)

ビジネス・プレミアのシートは、レイアウトを一新し、これまで以上のプライバシーとスペースを実現しました。

・ワイヤレス充電機能、24インチの機内エンターテインメントスクリーン

・中央席のスライド式仕切りで、ご同行者との時間もより快適に

・フルフラットになるリクライニングシートと、映画鑑賞や読書に便利なヘッドレストリフト機能

スライド式スクリーンで会話もスムーズ

プレミアム・エコノミー (Premium Economy)

新たなプレミアム・エコノミーは、より高いプライバシー感と使いやすい収納スペースで、お客様の空間を快適に演出します。

・固定式のシェル型デザインシートで後ろを気にせず、快適なリクライニング

・サイドウィングで、より高いプライバシーを実現

・必要なものをすぐ手の届く場所に置ける、ゆとりの収納スペース

後部座席を気にせずリクライニング

エコノミークラス (Economy)

エコノミーでも未来を感じられる空の旅をお楽しみください。

・従来比50％大型化した機内エンターテインメントスクリーンで没入感を、そして足元に余裕のある「エコノミー・ストレッチ」オプションでより快適に

・スマートな収納スペースには、飲み物やスマートフォンを置ける小型トレイ、パスポートや書類を入れられる伸縮式ホルダーを装備

足元が広めのエコノミー・ストレッチ

デジタル・イノベーション & 機内エンターテインメント

すべての客室で最新のデジタル・イノベーションを体感いただけます。

・4K高解像度スクリーンとBluetoothオーディオ接続

・スマートフォンをリモコンのように使える仕様で、お気に入り登録やフライト確認、映像を見ながらの同時操作も自由に

操作性の高い大型スクリーン

新内装のボーイング787-9 V4型機についての詳しい情報はこちらをご覧ください：

https://www.airnewzealand.jp/new787-9-experience

※各種シートの画像は、ニュージーランド航空マーケティング部までお問合せください。

※2026 年 3 月 29 日までの成田-オークランド路線の一部のフライトは、ワモス・エアのエアバ ス A330-300 と客室乗務員による運航となります。

- ワモス・エアについてはこちら： https://www.airnewzealand.jp/wamos-air-experience- 詳しい運航スケジュールはこちら： https://www.airnewzealand.jp/nrt-akl-flights-information

オリジナルコンテンツ「ニュージーランド航空 羊かぞえ唄」

杉田智和さんの心地よく温かな声に包まれながら、いつの間にか深い眠りへと誘われる特別コンテンツ「ニュージーランド航空 羊かぞえ歌」は、引き続き公開中です。機内でのリラックス体験を、ご自宅でもお楽しみください。

特設サイト：https://www.airnewzealand.jp/hitsujikazoeuta

＼キウイを連れてニュージーランドへ／

ニュージーランド航空オリジナル 「キウイのぬいぐるみ」プレゼントキャンペーン

新内装ボーイング787-9型機の日本就航開始を記念して、キャンペーンページでご応募いただいた方の中から、抽選で10名様に、特製チャーム付き「キウイのぬいぐるみ」をプレゼントいたします。

今回プレゼントするチャームはフラットホワイト型。さらに、機内で提供しているCoffee Supreme 「Carry On」ブレンドのドリップバッグもセットになっています。

賞品：ニュージーランド航空オリジナル「キウイのぬいぐるみ」と

Coffee Supreme x ニュージーランド航空 「Carry On」ドリップバッグ3袋

当選者数：10名様

応募締め切り：3月9日（月）23時59分まで

応募フォーム：

https://www.airnewzealand.jp/journey-with-kiwi-2026

フラットホワイト型のチャーム付き！

【ニュージーランド航空について】

ニュージーランド航空は、スターアライアンスに加盟する国際航空会社で、ニュージーランドと日本を含む アジア、オセアニア、北米、南太平洋諸国間を運航。日本からニュージーランド間は直行便を運航する唯一の航空会社で、成田-オークランドを毎日 1 便運航しています。さらに南半球の夏シーズン （2025年12 月～2026年3 月末）は増便により最大週 10 便の運航を予定。空の玄関口、オークランドからは充実したフライトネットワークでニュージーランド国内 19 都市への乗り継ぎが可能です。乗った瞬間からニュージーランドの自由さ、あたたかさを感じていただけるニュージーランド流のフレンドリーなおもてなしにご好評をいただいております。

公式サイト： https://www.airnewzealand.jp

Facebook： https://www.facebook.com/AirNZJP

X： https://twitter.com/AirNZJP

Instagram： https://www.instagram.com/airnzjp/