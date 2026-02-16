「天然温泉　湯屋天神」公式キャラクターの愛称募集！！採用者には「温泉の年間パス」プレゼント

山陰中央テレビジョン放送株式会社

2026年５月、松江市天神町にOPEN予定の「天然温泉 湯屋天神」。日帰りもできる天然温泉と本格サウナを備えた宿泊施設です。温泉とサウナで心身を解きほぐし、商店街のあたたかさにひたるー。まち歩き体験を提案し、日本一ひたれる商店街を目指します。宿泊施設は、ダブル８室、ツイン１室に加え、手軽に泊まれるドミトリー29床をご用意。観光やビジネスの利用はもちろん、近郊の方々が飲み会終わりに気軽に泊まれるプランの提供も予定しています。

そんな開業が迫る湯屋天神。

今回、公式キャラクターの名前を募集します！

このキャラ名を募集！

山陰在住の22歳以下の方を対象に2/28まで受け付けます。採用された方には「温泉年パス利用権」をプレゼントします！

公式HPからご応募ください！

■応募URL

https://yuyatenjin.com/

このロゴの制作者で、グラフィックデザイナーのハイロックさんからは「『湯屋天神へ来てくれた人々が、なぜかここに来るとほっとするんだよなぁ』というような施設になっていって欲しい」という願いが込められているキャラクターです。



皆さんからの素敵な名前の案をお待ちしております！

下記の応募概要を必ずご確認の上、ご応募ください。

■募集概要

湯屋天神 公式キャラクター名前募集

■受付期間

2026年1月15日(木)~2026年2月28日(土)

■採用された方には…

湯屋天神の温泉年パス利用権を差し上げます

■応募資格

◎山陰在住の22歳以下の方

※個人での応募のみとなります。

※23歳以上の方は対象外となります。

◎応募方法

応募フォームから必要事項を記入の上、ご応募ください。

◎賞品

採用された方には、温泉の年間パスポートをプレゼントします。

◎発表について

当選者のみご連絡させていただきます。

決定した名前は、OPEN時期にHPで発表いたします。

◎ご記入いただく項目

・新キャラクターの名前

・この名前にした理由

・湯屋天神に期待すること

・応募者情報

・お名前

・生年月日

※注意事項

・応募名は未発表であり、くれぐれもオリジナルの名前をお送りください。

・AIは使用しないでください。

・応募名の著作権は、主催者TSKさんいん中央テレビに帰属します。

・入力いただいた内容を、湯屋天神の広報で使用する場合があります。

