【ステーキのあさくま】極上ステーキが食べ放題！『匠肉祭り』2月25日（水）あさくま岐阜長良店、松戸店の2店舗で同時開催！― 小学生未満は無料

株式会社テンポスホールディングス

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）が運営する「ステーキのあさくま」にて、2026年2月25日（水）、岐阜長良店（岐阜県岐阜市）、松戸店（千葉県松戸市）の２店舗同時開催で特別イベント、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を開催いたします。

■ステーキ食べ放題「匠肉祭り」とは？

厚切りサーロインステーキをはじめ、さまざまなステーキ肉をご提供。焼きたてのお肉をスタッフが店内を回りながらお客様のテーブルへお届けします。熟練の焼き技で引き出された「旨み」「香ばしさ」「食感」は、まさに“匠”の名にふさわしい逸品揃いです。

サラダバーコーナーには、豪華サラダバー・デザートバーに加え、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場します。

なお、ご提供するステーキは、通常1,000円～3,000円相当の商品です。たくさん召し上がるほどお得にお楽しみいただけます。前回開催時には 1万円相当分を堪能されたお客様もいらっしゃいました。

■ステーキ食べ放題「匠肉祭り」の概要

サラダバー・デザートバー豪華４５品当日だけの特別メニューも登場

日時

2026年2月25日（水）11:00～22:00（最終入店20:40）

内容

ステーキ食べ放題・サラダバー・ドリンクバー付き

男性：3,429円（3,771円税込）

女性：2,929円（3,221円税込）

小学生：1,629円（1,791円税込）

小学生未満：無料

制限時間

80分

【メニュー詳細】

■ステーキラインナップ

サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロース他

■特別商品

鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプ 他

【注意事項】

・料理は十分な量を用意しておりますが、早期になくなってしまう場合がございます。予めご了承くださいませ。

・当日は食べ放題のみのご提供となります。通常オーダーはご注文いただけません。

・多くのお客様にご利用いただくために、ご予約は不可とさせて頂きます。

・食べ放題メニューは特別価格の為、割引対象外とさせていただきます。

・当日は入場番号札を配布します。

・混雑状況により、最終受付時間前でも配布を終了する場合がございます。

・受付終了の際には各種SNSにて案内します。

■開催場所

ステーキのあさくま 岐阜長良店

所在地：岐阜県岐阜市鷺山東1丁目12番21

TEL：058-233-8710

ステーキのあさくま 松戸店

所在地：千葉県松戸市緑ヶ丘1-109

TEL：047-360-2989

■株式会社あさくまとは

1948年創業の株式会社あさくまは、全国に67店舗のステーキレストランを展開。

名物ステーキやハンバーグ、全45品のサラダバーに加え、体験型の店舗演出やお客様参加型企画も好評を博しています。私たちは“食”を通じて、日常に「よろこび」を提供し続けています。

https://www.asakuma.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/

X：https://x.com/asakuma_koho

Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP