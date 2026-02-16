ニャンともかわいい！ネコグッズ特集

2月22日は「猫の日」。


今年は、毎日の暮らしにそっと寄り添う“ねこモチーフ雑貨”を取り入れてみませんか？


ワッツの展開するライフスタイル雑貨ブランド 「Tokino:ne（ときのね）」 には、デスクまわり、キッチン、インテリアなど、いつもの生活シーンで使えるネコグッズが勢ぞろい。



100円ショップならではの手軽さで、“ニャンともかわいい癒し空間”をつくれます。


お気に入りのネコたちを、ぜひ見つけてみてください。




◆デスクまわりにおいてほっこり、なネコ


仕事や勉強中にも、そっと癒してくれる便利な猫たち。



＜曲げられるフック（三毛猫／サバトラ／黒猫）＞

マグネットでピタッとくっつき、ネコのしっぽを曲げるとフックに！


鍵や輪ゴムなどの小物を吊るしたり、ちょっとした掲示用マグネットにも使えます。



https://watts-online.jp/products/46913


https://watts-online.jp/products/46912


https://watts-online.jp/products/46909





＜ゴールドトレイ オーバル ネコ M＞

小物やペンを置くのに便利な上品な真鍮風トレー。


さりげなく入ったネコのシルエットがワンポイントで、大人でも使いやすいアイテムです。



https://watts-online.jp/products/46906





＜ブックエンド ネコ＞

本や手帳を片付けるのに欠かせないブックエンド。


並べると本のよこからネコがのぞいているようなキュートなシルエットに！



https://watts-online.jp/products/46911





◆キッチンに、さりげなくネコ


毎日使うアイテムだからこそ、かわいさをプラス。


＜ティッシュカバー ネコ＞

置いてあるだけでほっこり癒される♪


思わず触りたくなる、やさしい手触りのティッシュカバーです。



https://watts-online.jp/products/46929





＜おはし 5本セット 猫＞

かわいいネコ柄のカラフルなお箸、５膳セット。


家族分まとめて揃えられ、お客様用にも活躍。
食卓が一気にほっこりムードに。



https://watts-online.jp/products/12171





◆お部屋を彩るインテリアネコ


置くだけで癒し空間が完成するインテリアアイテムも勢ぞろい。


＜ガラスフラワーベース ねこ（S／M）＞

猫シルエットのガラス花瓶。


花を飾っても、そのまま置いてもかわいい。



https://watts-online.jp/products/37003





＜リラックスにぎにぎ ネコ＞

プチストレスを感じたときに、にぎにぎできるもちもち触感のマスコット。


置いておくだけでも癒し効果抜群。



https://watts-online.jp/products/46925






100均だからこそ、「ちょっとしたプレゼント」や「まとめ買い」にもぴったり。



・ 猫好きの友達へ


・ 新生活のプチギフトに


・ 自分へのごほうびに



気軽に“にゃんこ雑貨”を楽しめます。


この機会に、猫モチーフの雑貨で毎日に小さな癒しを取り入れてみませんか？




◆Tokino:ne（ときのね）について


Tokino:neは、「自分時間の楽しみ方を形に。」をコンセプトに、暮らしに寄り添うライフスタイル雑貨を提案するワッツのオリジナルブランドです。


朝・昼・夕・夜と、1日の生活シーンをイメージしながら商品を選べる売り場づくりと、日常を少し豊かにするデザイン性のあるアイテムを展開しています。



◆販売チャネル


・全国のTokino:ne取扱店舗
・ワッツ100均オンラインショップ
https://watts-online.jp/


※店舗により取り扱い商品が異なります


