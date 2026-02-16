入居者様の新生活開始に伴う負担を軽減、「ダブル割」を実施

株式会社レオパレス21

株式会社レオパレス21（東京都中野区 代表取締役社長：宮尾 文也、以下「当社」）は、近年の物価上昇や生活費の増加が続く中、入居者様の新生活に伴う負担軽減を目的に、対象物件の契約金を割引するキャンペーン「ダブル割」を、本年度も継続実施することといたしましたので、お知らせいたします。

昨年度、多くの方にご利用いただいた本施策を通じて、より安心して新生活を始めていただける環境づくりを進めてまいります。

キャンペーンの概要

本キャンペーンは、契約金から礼金、当月日割家賃・共益費、翌月家賃・共益費を不要とし、入居者様の初期費用負担を軽減し、ご契約いただける内容となっています。*

■内容

礼金および当月日割り家賃・翌月家賃が無料

■対象契約

賃貸契約で個人名義にて新規に部屋契約する場合に限ります。

■『ダブル割』 特設ページ

https://www.leopalace21.com/campaign/double

* 環境維持費、保険（入居者あんしん保険/ライフサポートサービス）、入居者サポートシステム、抗菌施工費、駐車場料金、トランクルーム料金、保証委託料は含まれません。本キャンペーン利用によるご契約の場合、入居開始日から8カ月以内の解約は、キャンペーン適用を無効とし、解約までにかかる家賃を全額ご負担いただきます。

