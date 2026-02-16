2026年2月26日「GXの最新状況」開催のお知らせ

一般社団法人 炭素会計アドバイザー協会

GXを取り巻く最新の動向や制度の方向性、ならびに企業実務において求められる対応について、当該分野において第一線でご活躍されている有識者の皆様をお迎えし、ご講演いただきます。

【開催概要】

◆ 日時： 2026年2月26日（木）15：00～17：30

◆ 場所： オンライン配信

◆ 主催： 一般社団法人炭素会計アドバイザー協会

◆ 後援：環境省 中部地方環境事務所、一般社団法人中部経済連合会、中部経済同友会、名古屋商工会議所、あいちゼロカーボン推進協議会

◆ 定員：オンライン参加300名

◆ 開催内容：

●＜講演「サーキュラーエコノミー最新動向」＞

公益財団法人廃棄物・3R研究財団 理事長 梶原 成元 様

●＜講演「GHGプロトコルスコープ2 改定案の方向性」＞

公益財団法人自然エネルギー財団 シニアマネージャー 高瀬 香絵 様

●＜講演「CDP回答をアクションに生かす ～2026年サイクルの方向性～」＞

一般社団法人CDP Worldwide-Japan

ジャパンマーケットディレクター 松川 恵美 様

●＜講演「「COP30（国連気候変動枠組条約 第30回締約国会議）参加報告」＞

一般社団法人炭素会計アドバイザー協会 代表理事 鈴木 修一郎

●＜環境省 中部地方環境事務所 より＞

地域脱炭素創生室長 新原 修一郎 様

●＜経済産業省 中部経済産業局 より＞

資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課

カーボンニュートラル推進室 室長 長谷川 大晃 様

●＜財務省 東海財務局 より＞

理財部 金融調整官 鈴木 啓一 様

※プログラム内容は予告なく変更になる場合がございます。

【参加方法】

以下の申込フォームより必要事項をご入力の上、お申込みをお願いします。

定員になり次第、締切とさせていただきます。

●お申込みフォームURL：https://forms.office.com/r/Q39bDTHSav