人気ストリーマー12名が集結する配信イベント「ソニックレーシング クロスワールド The k4sen」2月17日（火）・18日（水）開催決定！
株式会社セガは、『ソニックレーシング クロスワールド』について、2026年2月17日（火）・18日（水）の2日間、k4sen氏主催の配信イベント「ソニックレーシング クロスワールド The k4sen Supported by SEGA」の実施が決定したことをお知らせします。
本配信では、12名の人気ストリーマーが『ソニックレーシング クロスワールド』で対戦します。
番組は各参加者のTwitchチャンネルにて配信いたします。番組のURLは、参加者の公式X（エックス）や公式YouTubeチャンネルよりご確認ください。
また、本作のデジタルデラックス版が40％オフで購入できるセールも開催中です。ぜひこの機会にお求めください。
【イベント概要】
大会名：ソニックレーシング クロスワールド The k4sen Supported by SEGA
開催日時：2026年2月17日（火）・18日（水）19:00～22:00予定
内容：人気ストリーマー12名が『ソニックレーシング クロスワールド』で対戦。
DAY1では個人戦、DAY2ではDAY1の個人戦での結果を基に3つのチームに分かれチーム戦を実施します。
【出場メンバー】
参加者名／Twitch URL
k4sen ／ https://www.twitch.tv/k4sen
鈴木ノリアキ ／ https://www.twitch.tv/suzukinoriaki
Clutch_Fi ／ https://www.twitch.tv/clutch_fii
JapaneseKoreanUG ／ https://www.twitch.tv/japanesekoreanug
SHAKA ／ https://www.twitch.tv/fps_shaka
らいじん ／ https://www.twitch.tv/alfrea
おぼ ／ https://www.twitch.tv/obormentv
ゆふな ／ https://www.twitch.tv/yufuna
しゃるる ／ https://www.twitch.tv/syaruru3
たぬき忍者 ／ https://www.twitch.tv/tanukininja
AlphaAzur ／ https://www.twitch.tv/alphaazur
乾伸一郎 ／ https://www.twitch.tv/ninja_inui
（順不同、敬称略）
■『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％OFF! 2月オススメセール開催中！
PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップ『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％オフ、Steamでは通常版とデジタルデラックスエディションの両方が40％オフで購入可能なお得なセールを開催中です。
「デジタルデラックスエディション」には、メーカーの垣根を越えた多彩なキャラクターたちが追加キャラクターとして登場する「シーズンパス」のダウンロードコンテンツが含まれており、無料アップデートとあわせてさらに充実した内容をお楽しみいただけます。ぜひ「デジタルデラックスエディション」を購入して、特別な体験をお楽しみください！
■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！
体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。
体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド
対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)
発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）
価格：
通常版（パッケージ版／デジタル版）
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）
Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）
デジタルデラックスエディション
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）
Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition
対応機種：Nintendo Switch(TM) 2
発売日：
デジタル版：発売中（2025年12月4日（木）発売）
パッケージ版：2026年4月10日（金）発売予定
価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
※ゲーム内容は発売済みの他機種版から変更はありません。
※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。
※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。
※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。
※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。