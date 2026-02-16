人気ストリーマー12名が集結する配信イベント「ソニックレーシング クロスワールド The k4sen」2月17日（火）・18日（水）開催決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、『ソニックレーシング クロスワールド』について、2026年2月17日（火）・18日（水）の2日間、k4sen氏主催の配信イベント「ソニックレーシング クロスワールド The k4sen Supported by SEGA」の実施が決定したことをお知らせします。

本配信では、12名の人気ストリーマーが『ソニックレーシング クロスワールド』で対戦します。

番組は各参加者のTwitchチャンネルにて配信いたします。番組のURLは、参加者の公式X（エックス）や公式YouTubeチャンネルよりご確認ください。

また、本作のデジタルデラックス版が40％オフで購入できるセールも開催中です。ぜひこの機会にお求めください。

【イベント概要】

大会名：ソニックレーシング クロスワールド The k4sen Supported by SEGA

開催日時：2026年2月17日（火）・18日（水）19:00～22:00予定

内容：人気ストリーマー12名が『ソニックレーシング クロスワールド』で対戦。

DAY1では個人戦、DAY2ではDAY1の個人戦での結果を基に3つのチームに分かれチーム戦を実施します。

【出場メンバー】

参加者名／Twitch URL

k4sen ／ https://www.twitch.tv/k4sen

鈴木ノリアキ ／ https://www.twitch.tv/suzukinoriaki

Clutch_Fi ／ https://www.twitch.tv/clutch_fii

JapaneseKoreanUG ／ https://www.twitch.tv/japanesekoreanug

SHAKA ／ https://www.twitch.tv/fps_shaka

らいじん ／ https://www.twitch.tv/alfrea

おぼ ／ https://www.twitch.tv/obormentv

ゆふな ／ https://www.twitch.tv/yufuna

しゃるる ／ https://www.twitch.tv/syaruru3

たぬき忍者 ／ https://www.twitch.tv/tanukininja

AlphaAzur ／ https://www.twitch.tv/alphaazur

乾伸一郎 ／ https://www.twitch.tv/ninja_inui

（順不同、敬称略）

■『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％OFF! 2月オススメセール開催中！

PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップ『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％オフ、Steamでは通常版とデジタルデラックスエディションの両方が40％オフで購入可能なお得なセールを開催中です。

「デジタルデラックスエディション」には、メーカーの垣根を越えた多彩なキャラクターたちが追加キャラクターとして登場する「シーズンパス」のダウンロードコンテンツが含まれており、無料アップデートとあわせてさらに充実した内容をお楽しみいただけます。ぜひ「デジタルデラックスエディション」を購入して、特別な体験をお楽しみください！

■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版：発売中（2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版：2026年4月10日（金）発売予定

価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※ゲーム内容は発売済みの他機種版から変更はありません。

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。