ALCANTARA(R)が世界最大級の皮革見本市「リネアペッレ」で2027年春夏ファッションコレクションを初公開。新色も発表

アルカンターラ

・2026年2月11日から13日まで開催された世界最大級の皮革見本市「リネアペッレ（LINEAPELLE）」で、ALCANTARA(R)が2027年春夏ファッションコレクションを発表

・日本の桜に着想を得た新色「Sakura」をコアパレットに導入

・レーザー加工や箔、シルク素材との組み合わせなどさまざまな加工技術も紹介

メイド・イン・イタリーのマテリアルブランド「ALCANTARA(R)（アルカンターラ）」は、2027年春夏ファッションコレクションを発表しました。創造的な実験、技術革新、そして美的感性を融合させた本コレクションは、イタリア・ミラノで年2回開催される世界最大級の皮革見本市「リネアペッレ（Lineapelle）」で初公開されました。

桜にインスピレーションを得た新色が登場

今シーズンのハイライトは、ALCANTARA(R)のパレットに加わる新色「Sakura（サクラ）」。この洗練されたピンクは、再生や光、美の象徴としての桜の色に着想を得て生まれました。「Sakura」はALCANTARA(R)の標準カラーパレットに導入され、エネルギッシュなオレンジや深みのあるバーガンディといった2027年春夏シーズンの色調とも美しく調和します。これらの色彩は、日の出や日没といった自然現象がもたらす情動を呼び覚まし、視覚的なバランスを保ちながら、力強さと生命力、そしてポジティブな活力を生み出す鮮やかなコントラストを描き出します。

13の新作で加工技術とデザインを紹介

コレクションを構成する13種類の新作は、不規則なデザインやマイクロ・ジオメトリー（微細な幾何学模様）を特長としています。繊細なテクスチャーと鮮烈な色彩が響き合う一方で、柔らかなラインと淡いトーンが絶妙な調和を見せる構成です。

加工技術においては、パンチングやエンボス加工が素材に奥行きと動きを与え、デジタルプリントや刺繍を用いることで、手描きのような抽象的なパターンを表面に再現しました。さらに、エアブラシを施したクリース（シワ）加工や波打つプリーツといった特徴的なプロセスが、テクスチャーの流動性とダイナミズムを一層際立たせています。

レーザー、箔、異素材による表現も進化

デザインチームは、レーザー加工や箔（フォイル）を使うことで光を効果的に捉える新たな表現手法も探求。また、ALCANTARA(R)とシルクという異なる素材を組み合わせることで、視覚・触覚の両面における質感を向上させています。美学、技術、デザインを統合した本コレクションは、現代的なデザインの要求に応える素材の多用途性を示しています。

本コレクションは、2月11日から13日まで開催されたリネアペッレのALCANTARA(R)のブース（ホール4、ブースE27-29 / F28-30）にて展示されました。

※本リリースに関する画像素材はこちらよりダウンロードしていただけます。

https://www.dropbox.com/scl/fo/bwt4q016lp7ki6cb20kc2/AK9JF9aPPY035sPy36Ktgyo?rlkey=fjewg2o05krho4wu6sxrfdu7c&st=wnl05exs&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/bwt4q016lp7ki6cb20kc2/AK9JF9aPPY035sPy36Ktgyo?rlkey=fjewg2o05krho4wu6sxrfdu7c&st=wnl05exs&dl=0)

アルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）について - www.alcantara.com

1972年に設立されたアルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）は、メイド・イン・イタリーの品質を誇る最高級マテリアルを提供しています。

ALCANTARA(R)はアルカンターラ社の登録商標であり、独自の技術により生み出された他に類のない優れた感覚、美しさ、機能性を兼ね備えた画期的マテリアルです。その汎用性の高さから、ファッション、アクセサリー、自動車、インテリアデザインおよび室内装飾、家電など、さまざまな分野の一流ブランドに選ばれています。これらの特性と、サステナビリティ（持続可能性）という観点からの絶え間ない取り組みにより、ALCANTARA(R)は現代のライフスタイルの真のアイコンとなっています。

2009年、アルカンターラ社はカーボン・ニュートラル認証を取得しました。この目標は、生産活動から排出されるCO2を測定、削減、補償することで達成されています。この活動の進捗状況を報告するため、アルカンターラ社は、BDO認証を受けたサステナビリティ・レポートを毎年発行しており、その内容は当社ウェブサイト（https://sustainabilityreport.alcantara.com/ja/）でも参照いただけます。

アルカンターラ社は本社をミラノに置き、生産拠点と研究開発施設はウンブリア州の中心であるネラ・モントロ（テルニ）にあります。