【軽井沢・プリンスショッピングプラザ】まもなく春到来！「イベント・バーゲン情報」のお知らせ

➤ ２月21日（土）・22日（日）雪の遊び場、雪の滑り台が登場 「KARUIZAWA SNOW FESTA」旬の苺フードが楽しめる「ストロベリーマルシェ」も併設

➤ ３月13日（金）～3月31日（火）170店舗が対象、最大70%OFF 「春 the バーゲン」

➤ ２月13日（金）に「DOGフォトスポット」を開設、期間限定の「キッズパーク一日券」も販売

株式会社西武不動産プロパティマネジメント（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：齊藤 朝秀）が運営するリゾート型ショッピングモール「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町）では、2026年2月21日（土）・22日（日）に 「KARUIZAWA SNOW FESTA」 を開催します。当イベントには小さなお子さまが楽しめる「雪の遊び場」や「滑り台」が登場、旬の苺フードが楽しめる「ストロベリーマルシェ」も併設します。

また、2026年3月13日（金）～3月31日（火）には、人気ブランドを含む170店舗以上が対象、最大70％OFFでトレンドアイテムなどがお得にお買い求めいただける「春theバーゲン」を開催します。

その他にも2026年2月13日（金）に、ツリーモール ドッグラン入口にワンちゃん専用フォトスポット（無料）を設置したほか、2026年3月19日（木）までの期間限定で軽井沢の自然溢れるキッズパークの1日券も販売中です。

ぜひこの機会に、ご家族やワンちゃんとご一緒に「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」にお越しください。

詳細は次ページならびに公式ホームページをご覧ください。

◆公式ホームページはこちら(https://www.karuizawa-psp.jp/)

軽井沢の冬を楽しめる「KARUIZAWA SNOW FESTA」を開催

直接雪に触れながら小さなお子さまでもお楽しみいただける「雪遊びエリア」や小学生までのお子さま限定でご利用いただける「雪の滑り台」が登場！さらに、旬の苺フードが楽しめる「ストロベリーマルシェ」も開催！軽井沢 浅間プリンスホテルによるイベント限定メニューや身体が温まるHOTメニューもご用意しています。会場内の「ICHIGO DOME LOUNGE」もご利用のうえゆっくりとお楽しみください。

◆日 程：2026年2月21日（土）・22日（日）

◆時 間：11:00A.M.～4:00P.M. ※予定

◆場 所：ガーデンモール 芝生のひろば

◆「KARUIZAWA SNOW FESTA」特設サイトはこちら(https://www.karuizawa-psp.jp/events202602/)

※過去実施の様子＜軽井沢 浅間プリンスホテル 「井上寅雄農園の苺と信州そば粉のクレープ生ハムのアクセント」 プレゼント＞

当日お買いあげ20,000円以上（税込・合算可）のレシートを特設ブースにご提示いただいた各日各回先着30名さまに軽井沢 浅間プリンスホテル「井上寅雄農園の苺と信州そば粉のクレープ生ハムのアクセント」をプレゼントいたします。信州そば粉を使った生地を香ばしく焼き、地元佐久市の井上寅雄農園の苺やサラダをチーズクリーム、生ハムと包んだ デザートクレープとは違う、少しおとなのクレープに仕上げました。癖の少ないチーズを使っているのでお子さまでも美味しく召しあがれます。

◆日 程：2026年2月21日（土）・22日（日）

◆時 間：1回目1:00P.M. 2回目3:00P.M.

◆場 所：ガーデンモール 芝生のひろば

※画像はイメージです＜ICHIGO DOME LOUNGE＞

会場内にはソファがある「クリアテント」をご用意しています。会場内で購入したフードやドリンクを持ち込んで、食事をしながらゆっくりとお楽しみください。

◆料 金：通常30分／1組 1,000円（税込）

会場内orストロベリーマルシェでフードをご購入の方は

30分／1組 無料

最大70％オフ！人気ブランド約170店舗以上で 「春theバーゲン」 を開催

※画像はイメージです

春アイテムが最大70％オフでお得にご購入いただけます。

定番からトレンドのスタイルまで豊富なアイテムを取り揃えています。

◆「春theバーゲン」特設サイトはこちら (https://www.karuizawa-psp.jp/spring2026/)【2月27日（金）10:00A.M.公開予定】

◆PR動画はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=TBwCvxUKn74)

今だけ！おトクに楽しめるキッズパーク！

2026年3月19日（木）までの期間限定！とってもお得な1日券をご用意していますので、軽井沢の自然溢れるキッズパークをぜひご利用ください。

◆料 金：遊ぶ時間を自由に選べる！30分 500円 延長30分

300円何度でも出入り自由！

とってもお得な1日券 1,000円

◆営業時間：10:00A.M.～4:30P.M.

※天候・日照時間により変更・クローズする場合がございます。

◆対象年齢：0～12才までのお子さま（保護者の方は入場無料）

◆詳細はこちら(https://www.karuizawa-psp.jp/kidspark/)

ワンちゃんと軽井沢での記念写真を！DOGフォトスポット登場

スピードスライダークライミングドームダブルツリーハウス

2026年2月13日（金）より、ツリーモール ドッグラン入口にワンちゃん専用フォトスポットが登場！DOGの文字が光り、夜の撮影もお楽しみいただけます。無料でご利用いただけますので、ワンちゃんと軽井沢の思い出を作ってみてください。

※ドッグランのご利用は有料です。

◆場 所：ツリーモール ドッグラン前

＜ドッグラン＞

リーモール「ドッグデプト+カフェ」隣の芝生エリアにある ドッグラン。

ショッピングの合間に、ペットと楽しい時間をお過ごしください。

◆受 付：ツリーモール「ドッグデプト+カフェ」のレジにて受付してください。

※受付の際、狂犬病・混合ワクチンの接種証明書（1年以内）の確認をさせていただきます。

◆料 金：1頭：1,100円／2頭～：1頭あたり550円

◆時 間：無制限（当日限り、何度でも出入り自由）

※店舗の営業時間に準ずる

その他にも「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」ではペットと一緒にお楽しみいただける施設づくりを行っています。

詳しくはこちら(https://www.karuizawa-psp.jp/pet/)をご覧ください。