新刊『マスキングテープ イラスト＆デコ BOOK』ちぎって、貼って、イラストを描いたり、手帳やノートをデコって楽しもう！

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『ちぎって、貼って、もっとかわいく！ マスキングテープ イラスト＆デコ BOOK』を2026年2月16日に発売します。本書は、マスキングテープを使って、誰でも手軽にかわいいイラストやデコを楽しめる1冊です。

マスキングテープで、楽しい「ちぎり絵」はじめませんか？

心ときめく色柄に、少しすける和紙の風合い。そのかわいさについつい買ってしまう人も多いマスキングテープ。そんな身近なアイテムを使って、かわいい絵を描いてみませんか？

本書は、紙博でも大人気のマスキングテープちぎり絵作家・田村美紀さんによる、テープを使ったイラスト・デコの解説書です。

マスキングテープは、手も机も汚さず、簡単に貼ってはがすことができ、貼るだけでいろいろな表情と風合いを感じられます。シンプルなマスキングテープを、ちぎって、貼って、小さなイラストを描いたり、手帳やノートをデコって楽しむ方法を紹介します。

基本の貼り方から、花や食べ物、雑貨といったモチーフ別の描き方、さらには手帳やギフトを彩るアイデアまで幅広く紹介します。特典として、かわいい下絵データもダウンロードいただけます（要会員登録）。

PART01では使いやすいマスキングテープの紹介や基本的なやり方を丁寧に解説。テープを重ねて貼って風景にしたり、円に沿って貼ってドーナツにしたり。いろいろなイラストを描くための基本をご紹介します。

PART02では、花、食べ物、洋服に雑貨などなど、かわいいワンポイントイラストを描いていきます。アルファベットや数字、囲み罫線や飾りなど使いやすいモチーフも紹介します。

PART03では、手帳やノート、カードや贈り物をかわいく仕上げるアイデアを紹介。暮らしの中での実用的な方法も満載です。なんでもテープでデコって、紙ものを私らしく、かわいく変身させてみましょう。

▼こんな人におすすめ

・マスキングテープや文房具、紙博が好きな方

・手帳デコやイラストなど自宅でできる手軽な趣味を探している方

・教育・保育・福祉・介護の現場でできるレクリエーションを探している方

・シール遊びが大好きなお子様に

■書籍概要

『ちぎって、貼って、もっとかわいく！ マスキングテープ イラスト＆デコ BOOK』

著者：田村 美紀

発売日：2026年02月16日

定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

仕様：A5・136ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193021

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27366

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/479819302X

■著者プロフィール

田村 美紀 TAMURA MIKI

マスキングテープちぎり絵作家／イラストレーター

1988年大阪生まれ。長野県の安曇野在住。2010年よりマスキングテープを使ったちぎり絵制作を始める。ちぎり絵を用いたイラストレーションの仕事や、企業とのコラボグッズ制作などを中心に活動。人気の即売イベント「紙博」では、オリジナルマスキングテープや付箋、シールにラッピングペーパーなど、かわいいオリジナルアイテムを多数発表している。

Instagram @miki_tamura