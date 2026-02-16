御殿場プレミアム・アウトレットにて「頂グルメフェア」を初開催

静岡県＜主催＞

御殿場プレミアム・アウトレット

＜期間＞

令和８年２月14日（土）～３月22日（日）

＜場所＞

御殿場プレミアム・アウトレット内飲食店等 ５店舗（御殿場市深沢1312）

＜参加店舗（対象メニュー名/使用「頂」商品）＞

〇Udon Noodles ふじやま茶寮

・海老の入ったトマトクリームうどん（「伊豆の国ミニトマト」を使用）

〇San Grams Green Tea

・抹茶ショコララテ、抹茶ショコラシェイク（「三ヶ日みかん（青島温州）」を使用）

〇Takashimaya

・三ヶ日みかんサンド、三ヶ日みかんジュース（三ヶ日みかん（青島温州）」を使用）

〇Trattoria Tavola

・三島ガチトマトのマルゲリータフィレット、駿河湾産釜揚げシラスと三島ガチトマトのピッツア、三島ガチトマトのボンゴレマッキャート（「ミシマガチトマト」を使用）

〇熱海おさかな食堂

・きらめき五色 海鮮桶丼、しあわせサーモンえび丼、金目鯛とサーモンのタジン定食

（富士山サーモン・ホワイト富士山サーモンを使用）

＜抽選会の開催＞

期間中、対象メニューを御購入・御応募いただいたお客様を対象に、「頂」認定のごてんばこしひかり「このはなの恵み」５キロが合計40名に当たる抽選会が、静岡県農林水産業振興会の協賛により実施されます。