日本ゼトック　新キャッチフレーズ「みつけてみて！ 日本ゼトック」「みつけてみて！」登録商標を取得

日本ゼトック株式会社

日本ゼトック株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：森山 正孝）は、新キャッチフレーズ 「みつけてみて！ 日本ゼトック」 および「みつけてみて！」について登録商標を取得いたしました。当社は、歯磨き剤や化粧品を中心としたOEM/ODM事業 を基盤に、自社ブランド事業や海外市場向け事業も展開しており、本キャッチフレーズを通じて当社のものづくりの姿勢をより広く発信してまいります。

【出願番号】商願2025-72377（T2025-72377）【出願番号】商願2025-72378（T2025-72378）

新キャッチフレーズへの想い

新しいキャッチフレーズ 「みつけてみて！ 日本ゼトック」 および「みつけてみて！」には、

生活者の“発見”を次の”発見”につなげていただきたいという想いが込められています。

例えば、ある生活者がドラッグストアで何気なく購入した歯磨き剤の使い心地が良く、チューブの裏面には「製造販売元：日本ゼトック株式会社」の文字を見つけたとします。

後日、別のブランドの歯磨き剤を手に取って箱を見ると、そこには同じく「日本ゼトック株式会社」の名前が・・・。

“あれ、また日本ゼトックだ・・・。”

そんな小さな気づきと驚きから、

「この会社はどのような想いで製品を作っているのだろう？」

「この製品も作っていたのか！」

という“問い”と“発見”が連鎖していく--

私たちは、こうした体験をより多くの方々にしていただきたいと考えています。

日本ゼトックは、「私たちは、人々の幸せと健やかなる未来を創造し、世界中に笑顔を届けてまいります。」というミッションのもと、OEM／ODMメーカーとして、歯磨き剤・スキンケア製品をはじめとする多様な製品を世の中に提供してまいりました。その多くは、生活者の皆さまが毎日の生活の中で手に取ってくださっているものであり、私たちの技術や品質が、すでに多くの方の“健やかな毎日”を支える一部になっています。

こうした背景からこのキャッチフレーズには、

「あなたの身近に沢山ある日本ゼトック製品を見つけて、その技術・品質の高さを体験していただきたい」

という、私たちの想いが込められています。

今後の展開

今後、当社は新しいキャッチフレーズとロゴを企業コミュニケーションの中心に据え、

OEM／ODMメーカーとしての技術力 研究開発・品質保証への取り組み 日本ゼトックのものづくりへの姿勢を、さらに向上させるよう、全社一丸となって取り組むと共に、生活者に当社製品を“見つけていただく”体験を増やし、企業ブランドの価値向上に努めてまいります。

報道関係者からのお問い合わせ先

日本ゼトック株式会社 総合管理本部 総務部 広報グループ 椎野・金子

〒163-0512 東京都新宿区西新宿1-26-2 ＴＥＬ：03-5323-2020／ＦＡＸ：03-5323-3010

E-mail：ztc-press.1954@zettoc.co.jp ＵＲＬ：https://www.zettoc.co.jp