【埼玉県】「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」に埼玉県ブースを出展します！

埼玉県

埼玉県では、食品製造事業者の販路開拓を支援するため、国内最大級の食品展示商談会である「第６０回スーパーマーケット・トレードショー２０２６」に、県内中小事業者による「埼玉県ブース」を出展します。

＜パンフレット＞

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-892-656c333697d15a02ac14d1870caa8a23.pdf

● 展示会概要

１ 展示会名称

第６０回スーパーマーケット・トレードショー２０２６

２ 開催日時

令和８年２月１８日（水曜日）～２０日（金曜日）

午前１０時～午後５時（２０日（金曜日）は午後４時まで）

３ 開催場所

幕張メッセ 全館（国際展示場展示ホール１～１１）

（千葉県千葉市美浜区中瀬２-１）

埼玉県ブースは国際展示場展示ホール９、「地方・地域産品ゾーン」に出展します。（ブース番号は「９-４０２」です。）

４ 主催者

一般社団法人全国スーパーマーケット協会

５ 来場対象者

全国のスーパーマーケットを中心とした小売業をはじめ、卸・商社、中食、外食などの食品流通関係者（事前登録制）

※食品流通関係者等を対象とした専門展示商談会のため、一般の方は入場できません。

６ 開催規模

約２，１５０社・団体出展

※前回のスーパーマーケット・トレードショー２０２５来場者は約７.７万人

（同時開催展含む）

７ 出展事業者

公募により選定した県内事業者１２者の優れた商品を出品

● その他

・イベントの詳細は、第６０回スーパーマーケット・トレードショー２０２６の 公式ホームページをご確認下さい。

https://www.smts.jp/jp/index.html