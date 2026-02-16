【埼玉県】「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」に埼玉県ブースを出展します！
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-892-656c333697d15a02ac14d1870caa8a23.pdf
埼玉県では、食品製造事業者の販路開拓を支援するため、国内最大級の食品展示商談会である「第６０回スーパーマーケット・トレードショー２０２６」に、県内中小事業者による「埼玉県ブース」を出展します。
＜パンフレット＞
● 展示会概要
１ 展示会名称
第６０回スーパーマーケット・トレードショー２０２６
２ 開催日時
令和８年２月１８日（水曜日）～２０日（金曜日）
午前１０時～午後５時（２０日（金曜日）は午後４時まで）
３ 開催場所
幕張メッセ 全館（国際展示場展示ホール１～１１）
（千葉県千葉市美浜区中瀬２-１）
埼玉県ブースは国際展示場展示ホール９、「地方・地域産品ゾーン」に出展します。（ブース番号は「９-４０２」です。）
４ 主催者
一般社団法人全国スーパーマーケット協会
５ 来場対象者
全国のスーパーマーケットを中心とした小売業をはじめ、卸・商社、中食、外食などの食品流通関係者（事前登録制）
※食品流通関係者等を対象とした専門展示商談会のため、一般の方は入場できません。
６ 開催規模
約２，１５０社・団体出展
※前回のスーパーマーケット・トレードショー２０２５来場者は約７.７万人
（同時開催展含む）
７ 出展事業者
公募により選定した県内事業者１２者の優れた商品を出品
● その他
・イベントの詳細は、第６０回スーパーマーケット・トレードショー２０２６の 公式ホームページをご確認下さい。
https://www.smts.jp/jp/index.html