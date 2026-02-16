大人気ゲームシリーズ『龍が如く』×『串かつ でんがな』のコラボが決定　限定串かつセットに作中でおなじみの「チンチロチャレンジ」も展開🎲🎲

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野 幸子）が運営する串かつ居酒屋『串かつ でんがな』とネオ居酒屋『串かつとお酒 でんがな』では『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』（発売元：株式会社セガ ）と、2026年2月16日（月）から3月15日（日）の期間限定コラボレーションとして、 『龍が如く』の世界観にちなんだ限定串かつセットの提供に加え、作中でもおなじみの遊びをモチーフにした「チンチロチャレンジ」を展開いたします。

また同日より、でんがなの公式Xアカウント(https://x.com/k_dengana)では『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のゲームソフトや非売品グッズなど豪華プレゼントが抽選で当たる写真投稿キャンペーン「『龍が如く』 乾杯投稿祭」を実施いたします。

『龍が如く』× 『串かつ でんがな』

『龍が如く』を象徴する舞台「神室町」のモチーフである新宿・歌舞伎町に『串かつ でんがな』が出店していることから実現した今回のコラボレーション。

作品をよく知る皆様はもちろん、いつも『でんがな』をご利用いただいているお客様にもお楽しみいただける遊び心溢れる、店舗コラボとSNSキャンペーンを実施いたします。

【店舗コラボ】

「『龍が如く』 チンチロ決戦 ―宴の極み―」

サイコロ一振り、極３の決戦🎲🎲 勝者には乾杯の極みが待っている！

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』カラー（赤×黒）に合わせて桐生レッド（カシスソーダ）と峯ブラック（コークハイ）を対象に作中でもおなじみの遊びをモチーフにした「チンチロチャレンジ」を展開。

サイコロ2個を振り、出目に応じた特典をご用意しています。

「『龍が如く』 10本串セット」を販売！ランチョンミート串入りの極上セットで勝負の宴を

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、お馴染みの「神室町」に加え、日本最南端の都市「沖縄」が舞台のひとつとして登場。

ストーリーになぞらえ、「ランチョンミート串」を含むでんがなの人気串かつ10本セットを販売いたします。

極クオリティの味わいを是非ご堪能ください。

コラボメニューをご注文いただいたお客様にはオリジナルステッカーをプレゼントいたします！

（１オーダー１枚プレゼント、用意数が無くなり次第プレゼントは終了となります）

この機会に是非、『串かつ でんがな』へご来店ください。

【SNSキャンペーン】

「『龍が如く』 乾杯投稿祭」 串かつでんがなで極３を体感！Xにアップして極上プレゼントを掴め

最新作の主人公 桐生一馬と峯義孝のなりきりお面を各店にご用意。桐生や峯になりきった「でんがな」でのひと時のお写真をXで投稿いただくと抽選で『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のゲームソフトを含む豪華プレゼントが当たります。

さらになりきりお面に「『龍が如く』 チンチロ決戦 ―宴の極み―」と「『龍が如く』 10本串セット」が入ったお写真の投稿で当選確率が2倍に！

皆様の投稿をお待ちしています。

店舗コラボ詳細

期間：2026年2月16日（月）～3月15日（日）

実施店舗：串かつ でんがな・串かつとお酒 でんがな ※一部店舗を除く

コラボ詳細：https://www.dengana.jp

プレゼント：コラボメニューご注文でオリジナルステッカーを１オーダー１枚プレゼント

※用意数が無くなり次第プレゼントは終了

【店舗コラボ１. 『龍が如く』 チンチロ決戦 ―宴の極み―】

対象ドリンク：桐生レッド（カシスソーダ）・峯ブラック（コークハイ）

※コーラ・ウーロン茶・緑茶へ変更可

サイコロ2個を振り出目に応じた特典をご用意

極上特典 3のゾロ目 桐生レッドと峯ブラック2杯 無料

出た目の合計が偶数 ドリンク半額 275円（税込）

出た目の合計が奇数 どでかジョッキで提供 990円（税込）

1のゾロ目 どでかジョッキで1杯無料

2・4・5・6のゾロ目 中ジョッキで1杯無料

【店舗コラボ２. 『龍が如く』 10本串セット】

内容：ランチョンミート串・牛串・トロ豚串・うずら串・海老串・れんこん串・たまねぎ串・紅生姜串・とうもろこし串・チューリップ串 計10本

価格（税込）：1,760円

【SNSキャンペーン 『龍が如く』 乾杯投稿祭】

応募条件：

１.でんがな店舗内で、各店舗に設置された桐生一馬や峯義孝のなりきりお面と、コラボ対象商品が写った写真を撮影

２.ハッシュタグ「#乾杯投稿祭」をつけてXに投稿

「『龍が如く』 チンチロ決戦 ―宴の極み―」の対象ドリンクと「『龍が如く』 10本串セット」の両方が入った画像を投稿すると当選確率が2倍に

賞品：抽選で下記商品をプレゼント

-龍が如くスタジオ オリジナルグッズセット 10名様

-PS5(R)版ソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 10名様

-桐生一馬役・黒田崇矢氏 サイン入りポスター 3名様

応募期間：2026年2月16日（月）～3月15日（日）

当選発表：キャンペーン終了後に抽選の上、当選された方にはDMにて「でんがな公式アカウント」からご連絡いたします

※DM中に指定のある期間内に返答がない場合には当選は無効となります

でんがな公式Xアカウント：https://x.com/k_dengana

※詳細はでんがな公式Xをご確認ください

『龍が如く』× 『串かつ でんがな』 のコラボはゲームの中でも

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』に『串かつ でんがな』が登場！

神室町のバス停にでんがなの看板があるので、ぜひゲーム内で探してみてください。

(C)SEGA

『龍が如く』シリーズ

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。

愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。

これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現した作品で、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超えている（※フルゲーム合計）。

2026年2月12日（木）発売 『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語、『龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公とした物語が描かれます。

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

(C)SEGA

店舗紹介

でんがな自慢の串かつは山芋をブレンドした衣、独自開発したキメの細かいパン粉、厳選したオランダ産ラードの揚げ油を使い、外はサクッと、中はモチッとした食感に仕上げています。また、さっぱりとしながらコクのあるオリジナルの特製ソースが味を引き立てます。

詳細URL：https://www.dengana.jp/

▶串かつ居酒屋「串かつ でんがな」

大阪食文化の代表格“串かつ”を独自のこだわりやおいしさでお届けし、東京や名古屋、大阪などに出店しています。

八重洲店大阪駅前第4ビル店

▶ネオ居酒屋「串かつとお酒 でんがな」

大衆酒場のレトロな風情を残しつつ現代風のモダンでお洒落な雰囲気が味わえるお店です。Z世代から居酒屋を知り尽くしたサラリーマン層まで幅広い方に向け、定番の串かつメニューに加え、同店限定メニューをご用意し、都内（池袋、下北沢、新宿、町田、吉祥寺）と神奈川県（桜木町）の全6か所に出店しています。

池袋東口店吉祥寺店