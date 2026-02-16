キュービックプラザ新横浜『横浜春節祭ぴよりん』初登場!!

新横浜ステーション開発株式会社

JR新横浜駅直結の商業施設「キュービックプラザ新横浜（運営：新横浜ステーション開発株式会社、代表取締役社長：松尾 啓史）」は、ジェイアール東海フードサービス株式会社（代表取締役社長:岩下 賢一）が販売する名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」とコラボレーション！ぴよりん誕生15周年

を記念し、神奈川県初の限定ぴよりん『横浜春節祭ぴよりん』が入った『横浜春節祭ぴよりんおでかけセット』を2026年3月13日（金）から15日（日）までの3日間限定で販売いたします。

◇初登場！横浜春節祭ぴよりん◇

横浜春節祭ぴよりん（ピンク）横浜春節祭ぴよりん（紫）横浜春節祭ぴよりん断面

名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンと桃のジュレを、杏仁風味のババロアで包み、白いスポンジのクラムをまとわせました。春節らしさを表現するため、中華風のお団子ヘアをイメージして、頭にチョコレートの花飾りをあしらっています。定番ぴよりんと横浜春節祭ぴよりんをセットで販売いたします。

※羽と花飾りの色は紫またはピンクの2種類ですが、ランダムでのお渡しとなります。

◇販売概要◇

定番ぴよりんと横浜春節祭ぴよりん（ピンク）定番ぴよりんと横浜春節祭ぴよりん（紫）[表: https://prtimes.jp/data/corp/129233/table/36_1_cac9e4486001aa3482feae51d5422511.jpg?v=202602160251 ]その他、ぴよりんグッズなどの関連商品も販売！

販売時間：各日11:00～16:00

※先着順

※商品が無くなり次第終了

※お客様の安全を考慮し、当日の混雑状況によって販売・受付開始時間を早める場合がございます。

詳しい応募・販売・引渡方法や、ぴよりん関連商品のラインナップの詳細はキュービックプラザ新横浜公式HP(https://www.cubicplaza.com/)をご確認ください。

■横浜春節祭について

（主催：横浜春節祭実行委員会、共催：横浜中華街発展会協同組合、横浜市）

ぴよりんランタン館内装飾

横浜中華街の春節を横浜地域全体で祝うプロジェクト。名物コンテンツである中華の伝統工芸「巨大ランタンオブジェ」の展示や春節にちなんだイベント・キャンペーンを通じて、冬の横浜観光を盛り上げています。

キュービックプラザ新横浜では昨年より10階アトリウムに「ぴよりんランタン」が登場。この「ぴよりんランタン」の設置をきっかけに『横浜春節祭ぴよりん』が誕生しました！館内では提灯やランタンが彩るフォトスポットやイベントを開催し、春節の華やかなムードをお届けします。

横浜春節祭 公式HP(https://www.shunsetsu.jp/)

■ぴよりんについて

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

2026年7月1日に誕生15周年を迎えます。

ぴよりん 公式HP(https://piyorin.com/)

15周年特設サイト(https://piyorin.com/15th-anniversary/)

■キュービックプラザ新横浜 施設概要

所在地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１００番地４５

アクセス JR新横浜駅直結

公式 HP https://www.cubicplaza.com/

公式 X https://x.com/cubic_plaza

公式 Instagram https://www.instagram.com/cubicplaza_shinyokohama/

公式 LINE https://page.line.me/443asnsf?openQrModal=true

※画像はすべてイメージです。

※各イベントはやむを得ない事情により、予告なく中止・変更となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

【お問合せ先】

新横浜ステーション開発株式会社 営業部営業課 担当：椎名・上村

TEL：045-478-2722(9:00～17:30)/FAX：045-473-1627

https://prtimes.jp/a/?f=d129233-36-07585f9f8dc8cb2f50e6b6bda8a3b4c5.pdf