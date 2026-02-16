管清工業、「管清工業×金沢大学 グローバル水未来共同研究講座」市民公開講座を開催

管清工業株式会社

管清工業株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：長谷川健司、以下「管清工業」）は、2025年4月に金沢大学（所在地：石川県金沢市、大学長：和田隆志）との間で設置した共同研究講座において、このたび第1回市民公開講座「災害時におけるトイレの実態を考える」を開催することとなりましたのでお知らせいたします。

本講座では、下水道管路に関する最新の研究紹介、災害時におけるトイレの実態に関する基調講演、ならびにパネルディスカッションを行います。

金沢大学からは、融合研究域融合科学系 教授／藤生慎氏、同 助教／森崎裕磨氏が、第1部「最新研究から考える下水道管路の可能性」に登壇予定です。

当社からは、澤田洋一（金沢大学特任教授／管清工業大阪支店部長）が、第2部「災害時におけるトイレの実態を考える」パネルディスカッションに参加いたします。



■開催概要

・イベント名：＜管清工業×金沢大学 グローバル水未来共同研究講座＞

市民公開講座「災害時におけるトイレの実態を考える」

・日時 ：２０２６年２月２８日（土）１４：００～１７：００

・場所 ：金沢市文化ホール 大会議室（石川県金沢市高岡町１５-１）

・プログラム：第1部 研究紹介

「最新研究から考える下水道管路の可能性」

第2部 基調講演／パネルディスカッション

「災害時におけるトイレの実態を考える」

・主催 ：管清工業株式会社、金沢大学大学院新学術創成研究科共同研究講座「管清工業 グロー

バル水未来共同研究講座」

■参加申し込み

QRコードより事前参加申し込み手続きをお願いいたします。

■ご案内チラシ

■金沢大学URL

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

■金沢大学研究者紹介（藤生氏・森崎氏）

https://gsinfiniti.w3.kanazawa-u.ac.jp/kyoudou/faculty/

※記載されている内容は発表時点のものです。

最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

管清工業について

https://www.kansei-pipe.co.jp/

1962年誕生。管清工業は、「管」（パイプ）の維持・管理を専門とし、日本全国の下水道インフラを支えてきました。下水道の点検・調査・清掃を中心に、上下水道施設の基盤維持管理を担うとともに、KPRO(R)、グランドビーバー、グランドスウィーパーなどの機材を自社開発。技術力を生かし、下水道分野における課題解決に取り組んでいます。「常に上下水道を使用するお客様の目線に立ち、300年継続する企業を目指す」という理念のもと、持続可能な社会の実現に貢献しています。