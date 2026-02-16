富山市公式「TOYAMAみらい市民パスポート」好評のうち募集を終了

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（代表取締役社長：百木田康二）は、富山市（市長：藤井裕久）と日本最大級のNFTマーケットプレイス「HEXA（ヘキサ）」を運営するメディアエクイティ株式会社（社長：椛島誠一郎）と連携し、富山市の関係人口創出事業として実施した富山市公式「TOYAMAみらい市民パスポート」について、2026年2月15日（日）をもって好評のうち募集を終了しましたので、その結果と今後の取組みについてご報告いたします。

本パスポートは発行予定数1,000枚（申込多数の場合は抽選）として募集を開始しましたが、予定数に対して約2.4倍という多くの応募があり、富山市の関係人口施策として非常に大きな反響を得ました。募集は富山県外にお住まいの方のみを対象として実施しましたが、県外在住者から多くの反響をいただいたことは、富山市を「応援したい」「継続的に関わりたい」という地域ファンの裾野の広がりが見られ、若年層を中心に全体的にも移住意向や関心が高いという結果と考えます。

・応募者の74%が20～30代

・将来の富山市への移住について、本気で考えているまたは少し考えている、の合計が58%

・富山市への居住・来訪経験について、居住したことがあるが25%、10回以上訪れたことがあるが22%、数回あるが42%、（居住・来訪経験者が合計89%）

これらの結果から、本事業は富山市に対してすでに接点や愛着を持つ層、さらに将来的な移住も視野に入れた層の参加が多い傾向が見られ、関係人口の創出を超えた“移住・定住につながる施策”としての可能性が示されました。

今後当社は、関係者の皆さまとともに、「関心を持つ⇒参加する⇒さらに関心が深まる」という好循環を生み出し、関係人口の拡大につながる取り組みを進めてまいります。

概要・特典について

■「TOYAMAみらい市民パスポート」概要

発行枚数：1,000枚（申込多数の場合は抽選）

募集期間：2026年1月20日（火）8:00 ～ 2月15日（日）23:59

取得費用：無料（譲渡・転売不可）

対象者：県外居住者で富山市が好きな方

※2026年4月までに県外転出予定の市内居住者も取得可能

デザイン：富山県出身のマンガ家、イラストレーター山口さぷり氏（ @sapuriba ）によるデザインです。

■「TOYAMAみらい市民パスポート」保有特典

・富山市ガラス美術館の入館料無料（常設展及び企画展）

・富山駅前のコワーキングスペース「スケッチラボ」の２時間利用無料（ドリンク付き）

・抽選で豪華プレゼントがもらえるアンケートへの参加

（プレゼントの例）

- ＡＮＡクラウンプラザホテル富山宿泊券

- 富山ガラス工房のガラス制作体験チケット

- トヤマカード（カタログギフト）(5,000円相当)

- すし券(5,000円分)

・オンラインコミュニティへの参加

募集開始のリリースについてはこちらをご参照ください。

https://www.tobutoptours.co.jp/newsrelease/20260122.pdf(https://www.tobutoptours.co.jp/newsrelease/20260122.pdf)