「HCJ2026（第54回国際ホテル・レストラン・ショー）」に出展します！

●株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大西秀麿）は、2026年2月

17日（火）から20日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「HCJ2026」*1に出展いたし

ます。

●当社は、JR東日本グループの基幹商社として幅広い商材・サービスを提供しており、JR東日本

グループ経営ビジョン『勇翔2034』の掲げる「ロボットを駆使した働き方改革」や「スター

トアップ連携」の一環として、人手不足の課題に対応するDX商材をご紹介いたします。

●本展示会では、JR東日本グループ主催イベントへの登壇や実証実験を行っているHellohas

Robotics社(ECOVACS日本総代理店[業務用])と窓清掃ロボや床清掃ロボ(小型・中型)などを

中心に展示いたします。

●清掃ロボ以外にも宿泊施設や飲食施設をお持ちのお客さまに、最適なソリューションをご紹介

いたしますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

*1第54回国際ホテル・レストラン・ショー、第47回フード・ケータリングショー、第26回厨房設備機器展から構成される日本最大級の「サービス産業」「フードビジネス」の展示会。

65,000人来場予定。

１．HCJ2026概要

（１）日 時 ：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日16:30まで）

（２）場 所 ：東京ビッグサイト 西1ホール ブース番号：W1-G29

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11－1

（３）その他 ：ご入場には来場登録が必要です。以下よりご登録ください。

https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000868

２．製品特長

(1) Hellohas Robotics社 WINBOT W2 OMNI (BE)※Business Edition：窓清掃

・5,500Paの吸引力と複数センサーによりガラス面を確実に捉え、安心安全に作業負担を軽減します。

・コンセント不要のデザイン、5モード切替、3方向ノズル均一噴霧などの機能で、窓の隅々まで効果的にクリーニングします。

(2) Hellohas Robotics社 DEEBOT X8 PRO OMNI (BE)※Business Edition：床清掃/小型

・AI学習機能搭載で最適経路の自動構築を実現します。

・業界トップクラスの吸引力(18,000Pa)、進化を続けるモップ・ローラー、水・洗剤拭きの選択設定などにより、清潔な空間を創造します。

・革新的なステーションで、洗浄・乾燥・ごみ処理を自動で行い、清掃とメンテナンスを両立します。

(3) Hellohas Robotics社 DEEBOT PRO K1 VAC：床清掃/中型

・コンパクトなボディで、狭い空間や壁沿いも走行でき、障害物も乗り越え可能です。

・20,000Paの吸引力、毛髪の絡みを軽減する構造により、カーペット深部まで吸引可能です。

・プラスチック、大理石、木材など様々な床材に対応で、10L大容量ダストボックスで頻繁なゴミ捨ても不要です。

【イメージ図】

HCJ2026展示会詳細については、ホームページをご確認ください。

https://hcj.jma.or.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社JR東日本商事 リースソリューション本部 新規開拓グループ

TEL：03-5388-6135 mailto:ls-shinki@ejrt.co.jp

https://www.ejrt.co.jp/