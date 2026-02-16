株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は株式会社ノムラシステムコーポレーション(本社：東京都渋谷区、代表取締役：野村 芳光、以下 ノムラシステム)との協業を開始します。

近年、企業での DX 推進が加速しており、AI やビッグデータを活用して業務改善に取り組む企業が増えています。一方で、新規システム導入のリスクへの不安や現行システム継続の安定志向により、DX の停滞を懸念する声や、導入を躊躇する国内企業も多くみられます。

こうした企業の課題解決に向け、迅速な導入が可能な間接費業務 のDX 推進により企業の間接業務の効率化を促進し、企業の DX 推進に対する思考の刷新・視点の転換を目指します。

ノムラシステムコーポレーションは、多様な業種における SAP 導入支援や自社ソリューション開発で培った専門性を活かし、SAP Concur のセル・パートナーとして高品質な再販・導入支援サービスを提供します。

高度な技術力と深い業務理解、一社一社に寄り添う丁寧な伴走支援を強みとするノムラシステムと、出張・経費管理領域で豊富なビッグデータと知見を持つコンカーが融合することで、業務効率化のさらに先にある「真の経営改革」を力強く後押ししてまいります。

コンカーは今後もパートナーとともに、日本企業の DX 推進と生産性向上を支援し、サービス価値の向上と企業競争力強化に貢献してまいります。

- 株式会社ノムラシステムコーポレーションについて

株式会社ノムラシステムコーポレーションは、「社員の物心両面の幸福を追求」し、「社会の進歩発展に貢献」することを経営理念としています。長年蓄積されたビジネス経験と SAP のナレッジを基に、クライアントの経営課題を解決し持続的な成長を支えることを目的とした伴走型コンサルティングを提供しています。株式会社ノムラシステムコーポレーションは、企業理念に基づき、新たな可能性をもたらす価値の創出と提供をすること、すべてのステークホルダーとの対話を尊重すること、により持続可能な未来社会の実現に貢献します。

ノムラシステムの詳細については https://www.nomura-system.co.jp/をご覧ください。(https://www.nomura-system.co.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

- 株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。

■SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

(C) 2026 SAP SE または SAP 関連会社。無断複写・転載を禁じます。この資料に関する使用条件、免責条項、開示、または制限については、www.sap.com/legal-notice の法的通知を参照してください。