「原価低減＋αの「利益思考力(R)」」と題して、合同会社バリューアップ 代表社員／中小企業診断士、キャリアコンサルタント 米澤 裕一氏によるセミナーを2026年3月19日(木)に開催!!

単価アップの構造を理解して会社利益に貢献！

原価低減＋αの「利益思考力(R)」

～新たな価値を生み出し、長期的・継続的に利益を創出する～

[セミナー詳細]

[講 師]

合同会社バリューアップ 代表社員

中小企業診断士、キャリアコンサルタント 米澤 裕一 氏

[日 時]

２０２６年３月１９日（木） 午後１時～５時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

日本の製造業は「品質を維持した上で、いかに原価低減を図るか」に注力して利益を確保してきましたが、これに頼った利益確保は限界です。一方、単価アップを図り、高業績を挙げている企業も存在するなかで、「原価低減でしか利益をねん出できない会社」と「顧客提供価値の高い製品を作れる会社」との格差は拡がるばかりです。

本セミナーは「コストダウン以外で利益を向上させる」考え方である「利益思考力(R)」について豊富な事例を使って解説します。単価アップの実現に主眼を置き、会計＋競争戦略＋マーケティングを一体的に学びます。技術者が「原価低減＋αの利益思考力」を身に付ければ最強です。原価低減に限界を感じている設計開発・生産技術職のご参加をお待ちしています。



１．利益が生まれるメカニズムを理解する

（１）会社の成り立ちについて

（２）貸借対照表（BS）と損益計算書（PL）

（３）財務会計・税務会計・管理会計の違い

（４）会社のお金の流れ（BSとPLのつながり）

（５）利益の種類（PL）

（６）利益を増やすための２つの考え方

（７）限界利益とは

（８）変動費、固定費と限界利益の関係

（９）黒字の状態と赤字の状態

（１０）個人ワーク：赤字事業の撤退判断

（１１）売上の計上方法と利益の関係

（１２）「値引きする」なら「おまけ」の方がまし？

（１３）最も利益感度が高いのは「単価アップ」



２．単価アップを実現するための競争戦略の理解

（１）競争戦略の本質と3つの類型

（２）少が大に勝つためのランチェスター戦略とは

（３）ランチェスター法則について

（４）弱者と強者の違い

（５）ランチェスター戦略をビジネスに応用する

（６）差別化の2つの考え方

（７）ランチェスター戦略の事例紹介

例：ヤマサ醤油、キッコーマン、ワークマン、

でんかのヤマグチ、コミーなど

（８）個人ワーク：自社の戦略を確認する

（９）ランチェスター戦略の3つの結論

（１０）市場シェアと目標数値



３．単価アップを実現するための顧客提供価値を理解する

（１）利益を生むための4つの方策について

（２）価格設定の考え方と価格の上限、下限

（３）顧客提供価値の向上による単価アップ

（４）顧客提供価値における「機能的価値」

（５）BtoCビジネスで重要な「感情的価値」とは

（６）バルミューダに学ぶ感情的価値

（７）BtoBビジネスで重要な「経済的価値」とは

（８）キーエンスに学ぶ経済的価値

（９）個人ワーク：経済的価値に基づく値決め



４．高付加価値製品の開発で単価アップを実現する

（１）シーズ志向とニーズ志向の違い

（２）シーズ志向の市場開発プロセスについて

（３）高収益製品の構造

（４）潜在ニーズと顕在ニーズ

（５）潜在ニーズを探索する質問

（６）潜在ニーズに基づく製品開発事例

（７）高付加価値製品の開発に向けた潜在ニーズの発掘

（８）個人ワーク：潜在ニーズの製品開発

（９）マスカスタム製品の特徴と構造

（１０）本日のまとめ



５．質疑応答

