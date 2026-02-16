クリアル株式会社

クリアル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：横田 大造、以下「当社」といいます。）は、当社が2026年3月9日よりJPXスタートアップ急成長100指数（以下「本インデックス」といいます。）に組み入れられる旨、株式会社日本取引所グループの子会社であり、金融商品市場に関係するデータ・インデックスサービスを手掛ける株式会社JPX総研より2026年2月13日付で公表されたことをお知らせします。

当社は、2022年4月の東京証券取引所グロース市場への上場以来、不動産投資クラウドファンディングのリーディングカンパニーとして、個人投資家に対する新たな投資機会の提供を通じ、市場拡大への貢献及び事業成長に邁進し、結果として、売上高及び各段階利益に示される財務指標に加えて、時価総額の大幅な成長を実現してまいりました。今回の選定は、当社が上場以来推進してきた不動産投資クラウドファンディング事業の拡大に伴う高い売上高及び利益の成長率並びに資本市場における時価総額の伸長が、本インデックスの選定基準において評価されたものと認識しております。

当社は今後も持続的な成長に努めるとともに、本インデックスへの採用を通じて、国内外の幅広い投資家層からの認知度向上及び資金獲得を通じた株式価値の向上を目指してまいります。

- 本インデックスについて

本インデックスは、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される株価指数です。株式会社東京証券取引所において、東証グロース市場が「高い成長を目指す企業が集う市場」となるための施策（以下「グロース市場改革」といいます。）を推進する中で、株式会社JPX総研において、新興企業の成長性に着目して新たに提供開始される株式指数になります。

本インデックスは、東証グロース市場に上場する銘柄及び東証グロース市場からの市場変更後一定期間の銘柄を対象に、(1)売上高成長率と(2)時価総額成長率というスタートアップ企業の成長性を測定する二つの指標を用いて銘柄を選定するとされています。また、ETF等の連動商品への投資をはじめとした、高い成長性を示しているスタートアップ企業からなる本指数の活用を通じ、スタートアップ企業における成長を一層意識した経営の推進と、成長を実現するスタートアップ企業への投資拡大の好循環を目指すとされています。

クリアル株式会社について

クリアル株式会社では、「不動産投資を変え、社会を変える。」というミッションのもと、あらゆる投資ニーズに応える3つのサービスを展開しております。

１. 不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」

２. 個人向け不動産投資運用サービス「CREAL PB（クリアルピービー(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)）」

３. 機関投資家や超と富裕層向けの資産運用サービス「CREAL PRO（クリアルプロ）(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」

「CREAL(https://creal.jp/)」は、1万円からインターネット上で不動産投資ができる、不動産投資オンラインマーケットです。今まで個人では投資の機会を得ることが難しかった一棟レジデンス・保育所・ホテル・オフィス・店舗・物流施設などの多彩な不動産への投資機会を、クラウドファンディング技術を活用して提供しています。

「CREAL PB(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」は、1,000万円台から投資ができ、ミドルリスク・ミドルリターンで中長期的な資産形成を目的とした個人向け不動産投資運用サービスです。「CREAL」を通じて不動産投資を学んだ個人投資家が、より大きなリターンを目指してステップアップするサポートも行っています。

「CREAL PRO(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」は、およそ1億円から利用ができる、機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービスです。「CREAL」で運用する数億円の不動産をバルクでプロに売却・運用するなど、CREALとのシナジー効果も生み出しています。

会社概要

クリアル株式会社

URL︓https://corp.creal.jp/

本社︓東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立︓2011年５月11日

代表︓代表取締役社長 執行役員 CEO 横田 大造

資本金︓3,450,308,550円（2026年1月末時点）

事業内容︓不動産ファンドオンラインマーケット/個人向け不動産投資運用サービス/機関投資家・超富裕層向けの不動産ファンド運用サービス

免許等︓不動産特定共同事業 許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第135号／金融商品取引業（第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）

登録番号 関東財務局長（金商） 第2898号／宅地建物取引業 免許番号 東京都知事（2） 第100911号

上場市場︓東京証券取引所グロース市場（証券コード: 2998）