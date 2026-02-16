世代を超えて1,600作品が集まったユーザー参加型企画『パソコン大喜利！「この人、なんて言っている？」』結果発表！

リングロー株式会社

IT機器のリユース事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）は、2026年1月12日から2月1日まで開催した参加型企画『パソコン大喜利！「この人、なんて言っている？」』 の結果を発表しました。

成人式か、卒業式のような人だかりを背景にパソコンを高く掲げている男性のセリフを考える大喜利企画です。2回目の開催となる今回は、10代以下から70代以上まで、幅広い世代のユーザーが参加。作品数は約1,600作品にまで上りました。

最優秀賞・優秀賞 発表

イベントページでは、審査員からの講評・参加ユーザーの詳細をご覧いただけます。

URL：https://www.ringrow.co.jp/blog/2026/02/15/9882

本企画の参加を通じてリングローの取り組みやリユースPCという選択肢に触れてもらうことを目的としています。

リングローは今後も情報機器をより身近に感じてもらうため、参加型コンテンツを通じて多様なユーザーとの接点づくりを進めてまいります。

キャンペーン概要

・名称：パソコン大喜利！「この人、なんて言っている？」

・募集期間：2026年1月12日(月)～ 2月1日(日)

・対象年齢：全年齢

・応募条件：

１. リングロー公式LINEをお友達登録

２. お題の画像内「PCを持っている男性のセリフ」を考えて専用フォームより投稿

・賞、景品：

最優秀賞 Amazonギフトカード5,000円分（1名）

優秀賞 Amazonギフトカード1,000円分（5名）

・結果発表：2月中旬予定（リングローHPニュースリリース欄にて発表）

・応募URL（リングロー公式LINE）：https://lin.ee/wU8KR88

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2026年に創立25周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）