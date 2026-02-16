デザイン会社発！みんなを元気に、美しくする価値ある商品を届ける、新ストア「かちのたね研究所」オープン。

新ストア「かちのたね研究所」オープンのお知らせ

株式会社うれるや.さわやか

株式会社うれるや.さわやか（福岡県福岡市中央区）は、2026年3月3日（火）午前10時より、公式オンラインストア「かちのたね研究所」をオープンいたします。

当ストアでは、同社開発のオリジナルブランドであるヘアケアシリーズ「ans.craft（アンス.クラフト）」と、九州産大豆麺シリーズ「九州まーめん」を中心に取り扱います。

▼かちのたね研究所公式ストア

https://store.uresawa.net

※2026年3月3日（火）午前10時に公開

■取り扱いブランドについて

「職人」による感動の手触りを、あなたの髪へ。

「ans.craft（アンス.クラフト）」

ヘアケア開発歴40年以上の「職人*」が手がけた、感動の手触りをつくりだすヘアケアシリーズ。代表商品である熱反応型ブローローション「ヘアーセラム」をはじめ、高補修のシャンプー＆トリートメントもラインナップ。独自の「クラフト補修」設計により、ダメージ補修・うねり軽減・熱ダメージ予防など、さまざまな大人の髪悩みをケアします。「美容師さんに褒められる髪になった」「思わず触れたくなる手触りがつくれる」と高評価をいただいております。

（*職人…ヘアケア開発技術者のこと）

大豆100%の新しい主食で、糖質制限をもっとおいしく、楽しく！

九州産大豆麺「九州まーめん」

九州産大豆でつくった、低糖質・高たんぱくの大豆麺。つなぎや添加物は一切不使用の大豆100%の無添加タイプは、1食（1玉）あたりのたんぱく質は14.9g、糖質量はたったの5.1g。パスタと比べて約2.5倍もたんぱく質を摂取しながら、糖質は82%もカットできます。大豆本来の旨みを楽しめ、主食として満足度が高い点も特長。ダイエット中の方や健康的な体づくりを目指す方に好評です。ほかにも、早茹で3分で便利な細麺タイプもラインナップ。大豆麺が初めての方でも美味しく楽しんでいただけるように、オリジナルレシピも数多く公開しています。

■「かちのたね研究所」開設の背景

株式会社うれるや.さわやかはデザイン会社としてこれまで多くの商品やお店、サービスを「デザインの力」で元気にしてきました。

私たちが目指しているのは、たんなる装飾ではない、「成果の出るデザイン」です。その追求のため、デザイナー自らが商品開発や製造の現場に携わることもあります。

数多くの優れた製造・開発技術者の皆さまの力をお借りしながら、本当に良いものだと胸を張って言える商品を世の中に届けてきました。そうした取り組みの延長として、自らブランドを立ち上げ、D2C運営もスタートしました。

■オンラインストア統合について

「ans.craft」「九州まーめん」は2026年2月末日まで、それぞれ独立したブランドサイトにて通販を行ってまいりましたが、この度の「かちのたね研究所」オープンにあたり、通販体制を一本化。ひとつのサイトでスムーズにお買い物いただける環境を整えました。

2ブランドに共通する「本当にお役に立てる、いいものづくり」への姿勢を、一貫してお届けできる体制へと進化しています。



「まだ知られていない“本当にいいもの”を、世の中へお届けする。」

この想いを軸に、今後も良質な商品を世界へ発信してまいります。

■ストア概要

サイト名：かちのたね研究所

URL：https://store.uresawa.net

オープン日時：2026年3月3日（火）午前10時

運営会社：株式会社うれるや.さわやか

〒810-0012 福岡市中央区白金1-6-9-111号

お問い合わせ：https://uresawa.net/contact （平日：10～17時 ※土日祝休み）



取扱ブランド：ans.craft／九州まーめん