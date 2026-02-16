初心者も歓迎、プロから直接学べるゴルフ体験イベント「ひょうご1dayゴルフパーク in 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ」を開催
兵庫県は、国内2位の160箇所ゴルフ場があり、うち約100箇所のゴルフ場（神戸市内18場、三木市内25場）が神戸市街地から車で１時間圏内にアクセスできるといった国内随一のゴルフデスティネーションです。また、三木市は「西日本一ゴルフ場の多い街」、市川町は「国産アイアン発祥地」として知られ、ゴルフを通した地域振興・誘客に力を入れています。こうした環境や地域の魅力を知っていただく機会として、神戸ハーバーランドｕｍｉｅにて、ゴルフの楽しさ、面白さやその魅力に気軽に触れていただけるイベントを開催します。
第4回目となる今回は、大好評のレッスン会、特別企画「プロに挑戦！15mロングパター対決」の実施に加え、新たにプロによるスナッグゴルフデモンストレーションや、足型計測機器でご自身の足に合うシューズをご提案する測定会を実施します。
【イベント詳細】
1．名称
「ひょうご1dayゴルフパーク in 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ」
2．日時
2026年2月23日(月曜・祝日) 11:00～17:30
3．場所
神戸ハーバーランドｕｍｉｅ 1階 センターストリート (下図黒枠部分)
4．主催・共催
主催：神戸市ゴルフ協会、市川町
共催：神戸ハーバーランドｕｍｉｅ、スーパースポーツゼビオ・ヴィクトリアゴルフ、
日本スナッグゴルフ協会
協力：スナッグゴルフジャパン事務局、神戸・兵庫ゴルフツーリズム協議会
協賛：三木市ゴルフ協会
5．参加費
すべて無料 ※プロのレッスン、特別企画参加にあたっては諸条件あり。
6．内容
(1)竹内美雪プロ、濱弥早(はまみさき)プロによるアイアンミニレッスンコーナー
神戸ゴルフ大使の竹内美雪プロ、YouTubeチャンネルを展開中の濱弥早プロによるミニレッスン。プロに直接教えてもらえる貴重な機会です。
(2)竹内美雪プロ、濱弥早プロによるパターミニレッスンコーナー by スーパースポーツゼビオ・ヴィクトリアゴルフ
プロによるパター測定器を使用したミニレッスンを体験できます。
(3)市川町の国産アイアン試打体験
国産ゴルフアイアン製造発祥の地として、市川町で作られた軟鉄鍛造アイアンの数々を実際に手に取って試打できます。ご自身のショットは、シミュレーション機により、データで可視化されます。
(4)スナッグゴルフコーナー
スナッグゴルフは、専用のやわらかいボールやパターを使い、簡単なルールで楽しめるゴルフ
で、子どもやゴルフ初心者でもボールを簡単に打つことができます。当日は、齋藤素子ティーチ
ングプロが一から丁寧に教えてくれますので、ゴルフ未経験の方も、気軽に参加できます。
(5)特別企画「プロに挑戦！15mのロングパター対決！」 by 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ
15mの特設ロングパターステージが出現！腕に自信のある挑戦者は竹内プロ・濱プロに挑戦しよう！見事、勝利した挑戦者には、竹内プロからの景品が授与されます。
※特別企画終了後、プロによるスナッグゴルフデモンストレーションがございます。
(6)足型測定会（初実施）
最新型の足型計測機器を活用して、ご自身の足に合ったシューズをご提案する測定会を実施します。
(7)地域PRコーナー
各市の今後のゴルフベントなど、ゴルフ関係の情報や観光情報をお伝えします。
7．参考資料
各内容の詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
【イベントイメージ】 昨年度の様子
来場予定プロ：
・竹内美雪プロ(所属：エンバイロメント・プロダクト・カンパニー)神戸市出身。両親の影響で、9歳からゴルフを始め、小学校6年生の時に 韓国釜山へ移住。その後、本格的にゴルフを始め、韓国ナショナルチームのメンバーを多く育てたノ・テホコーチに指導を受ける。韓国の高校卒業後、2014年に日本のプロテストに一発合格し、「逆輸入プロ」として話題に。
2024年は賞金シードを目指す。2019年より神戸・兵庫ゴルフツーリズム協議会イメージキャラクター(神戸ゴルフ大使)を務めている。
＜主な戦歴＞
2022 NOBUTA GROUP マスターズ GC レディース 15T
2022 第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 8T
2022 ニトリレディスゴルフトーナメント 9T
2022 ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 7T
・濱弥早プロ
徳島県出身。ゴルフ好きの両親と一緒にテレビ中継を観て、「ギャラリーの 中でプレーする姿がかっこいい」と感激し、ゴルフをさせてほしいと親に直談判したのが5歳終わり。本格的にプロを意識し始めたのは小学校4年生の頃で、中学時代から電車とバスを乗り継ぎ徳島から六甲にある江連忠ゴルフアカデミーに通って腕を磨いた。2008年四国女子アマで優勝、2012年日本女子アマではベスト32入りしている。高校卒業後、初めて挑んだ同年プロテストでは、最終まで進むも、最終日に76で叩き涙をのんだ。翌年2度目の受験で見事合格。
市イベントページ（「おでかけKOBE」のURL）
https://event.city.kobe.lg.jp/event/1Eyh63cyNpV6SnaLmtkw